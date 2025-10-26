На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гидролог рассказал, к чему приведет удар ВСУ по плотине Белгородского водохранилища

Гидролог Болгов: из-за удара по плотине Белгородского водохранилища может затопить людей
Разрушение поврежденной после ударов ВСУ плотины Белгородского водохранилища может нанести большой ущерб населению ниже по течению, заявил «Газете.Ru» гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов. Он пояснил, что при дальнейшем разрушении плотины может образоваться волна прорыва.

«Белгородское водохранилище — не самое большое, но его разрушение чревато сильным ущербом для населения и инфраструктуры ниже по течению. Из отрывочных сведений, публикуемых в СМИ, сложно сделать вывод о степени риска дальнейшего разрушения и затопления территории ниже гидроузла. Открытые фотографии указывают на повреждения водосбросного фронта. Быстро и плавно сработать водохранилище для снижения рисков вряд ли удастся, но водность реки сейчас небольшая. Однако в случае переполнения и дальнейшего разрушения плотины может образоваться волна прорыва, которая приведет к затоплению больших участков и населенных пунктов. Это уже прерогатива МЧС. Большего сказать сложно, сведений о состоянии плотины нет», — пояснил Болгов.

До этого глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате удара ВСУ получила повреждения плотина Белгородского водохранилища. По словам Гладкова, жителям районов, которые может затопить, предложили уехать в пункты временного размещения в Белгороде. Губернатор перечислил населенные пункты и улицы, которым грозит подтопление.

Ранее депутат Колесник счел терроризмом удар ВСУ по плотине Белгородского водохранилища.

