«Сделают ВСУ смертоноснее». США могут передать Украине ракеты страшнее Tomahawk

Вместо Tomahawk США могут передать Киеву другие ракеты — JASSM и LRASM. Пока это только версия российских военкоров и блогеров, но не исключено, что ее могут обсуждать и в Белом доме. Подробнее об этой альтернативе и ее опасности для России рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

США вместо крылатых ракет Tomahawk могут передать Украине изделия JASSM и LRASM, предположил автор канала «Старше Эдды».

Сразу стоит отметить, что эти ракеты будут пострашнее Tomahawk. Подобная замена может сделать ВСУ куда как смертоноснее.

Все дело в том, что крылатая ракета Tomahawk относится все-таки к изделиям морского базирования. Владимиру Зеленскому вместе с ракетами этого типа надо было просить у Дональда Трампа дополнительно и крейсеры УРО типа «Тикондерога», и эсминцы УРО типа «Арли Берк».

Достаточным количеством сухопутных версий Tomahawk, чтобы серьезным образом усилить боевые и оперативные возможности ВСУ, Соединенные Штаты в настоящее время еще не располагают.

Мобильных наземных пусковых установок типа Typhon, с которых можно запускать Tomahawk, в распоряжении ВС США еще не так много. В настоящее время эта система только-только находится на этапе развертывания.

Таким образом, передача незначительного количества пусковых установок этого типа и ракет Tomahawk ВСУ серьезно не усилит, но неизбежно приведет к резкому ухудшению взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном (хотя, казалось, куда еще хуже) и существенной эскалации конфликта на Украине. Иными словами, овчинка выделки не стоит. Шуму будет много, а реального влияния на ход боевых действий незначительные по объему поставки ракет Tomahawk не окажут.

Но совершенно иная история может быть с поставками ракет другого типа. К примеру, на оснащении Вооруженных сил США в настоящее время находится несколько тысяч ракет типа JASSM (крылатая ракета воздушного базирования для поражения наземных целей, Joint Air-to-Surface Standoff Missile) и LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile, противокорабельная ракета, которую можно как подвешивать под самолет, так и запускать из корабельных вертикальных пусковых установок типа Мк41). Тем более, что у многих изделий этого типа завершаются установленные сроки эксплуатации.

Ракета AGM-158 JASSM (изготовлено более двух тысяч единиц) – высокоточная крылатая ракета, разработанная корпорацией Lockheed Martin Corporation. Изделие оснащено проникающей боевой частью J-1000 (серийное обозначение WDU-42/B) массой около 450 кг. Дальность стрельбы AGM-158A JASSM – 360 км , а AGM-158B JASSM-ER (увеличенного радиуса действия) – 980 км .

Ракета AGM-158C LRASM с боевой частью в 454 кг обладает дальностью стрельбы в 930 км . То есть на Черном море не останется ни одного безопасного места, где может укрыться российский корабль.

Носителями таких ракет могут быть как многофункциональные истребители F-16, имеющиеся в распоряжении Воздушных сил Украины, так и машины еще советского производства — Су-24М и Су-27. К тому же налицо тенденции увеличения объема поставок F-16 Киеву. И вполне возможно, что в ближайшее время количество самолетов этого типа в ВСУ существенно возрастет.

Таким образом, ракеты есть, носители есть, дальность стрельбы обоими изделиями весьма приличная, количество ракет вполне достаточно для того, чтобы в ходе боевых действий выйти на результаты боевого применения уже оперативного характера.

Так что нельзя исключать, что Соединенные Штаты могут склониться и к решению о передаче Украине ракет JASSM и LRASM взамен Tomahawk.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).