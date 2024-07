«Помешанные ковбои»: немецкий врач рассказал об убийстве российских военных в плену ВСУ

Немецкий медик Каспар Гроссе, участвующий в украинском конфликте на стороне ВСУ, рассказал о случаях убийства российских пленных иностранными наемниками из подразделения The Chosen Company. Другой член подразделения Бенджамин Рид подтвердил слова Гроссе, вспомнив, что слышал «бесчисленные разговоры о казнях военнопленных во время различных операций». Командир The Chosen Company, американец Райан О'Лири при этом отрицает, что его подчиненные убивали российских солдат.

Немецкий военный медик Каспар Гроссе, который участвует в украинском конфликте на стороне ВСУ, рассказал газете The New York Times (NYT) о случаях убийства российских военных в украинском плену. По его словам, убийства совершали наемники подразделения The Chosen Company («Избранная рота»), в состав которого входил сам медик.

Гроссе рассказал NYT о трех случаях убийства российских пленных. Во всех из них участвовал наемник из Греции с позывным «Зевс». Он не ответил на запросы газеты о комментариях.

Первый случай, свидетелем которого стал Гроссе, произошел в августе 2023 года. Вечером после боя, как вспомнил медик, раненный российский солдат, которого считали погибшим, начал ползти в сторону наемников в траншее ВСУ. Американский солдат The Chosen Company, который немного знал русский, попытался поговорить с раненым бойцом. Когда наемник сказал, что он американец, российский военный «на смеси ломаного английского и русского» попросил о медицинской помощи.

Пока другой член The Chosen Company искал бинты, рядом с россиянином появился «Зевс» и выстрелил ему в живот. После этого другой наемник, как отметил Гроссе, «просто выстрелил ему в голову».

«Во втором эпизоде боец The Chosen Company бросил гранату в сдающегося российского солдата, который поднял руки, и убил его, как видно из видеозаписи, просмотренной The Times. Украинские военные опубликовали видео этого эпизода, чтобы продемонстрировать свою «боевую доблесть», но отредактировали саму капитуляцию», — говорится в публикации The New York Times.

В третьем эпизоде, как пишет издание, члены подразделения The Chosen Company рассказывали об убийствах военнопленных, которые произошли во время задания в октябре 2023 года, в групповом чате в мессенджере. Сам Каспар Гроссе не участвовал в этой миссии, но рассказал NYT, что слышал, как один из его сослуживцев вспоминал об убийстве пленного. Медик записал информацию об этом случае в своем журнале.

Раскол в рядах The Chosen Company

Каспар Гроссе рассказал изданию, что после того, как он стал свидетелем первого убийства пленного россиянина, он был так расстроен этим случаем, что решил поговорить со своим командиром. Однако беседа, по всей видимости, не произвела никакого эффекта. Поэтому медик решился на разговор с NYT из-за продолжающихся неоправданных убийств.

Командир The Chosen Company — бывший член национальной гвардии США из Айовы Райан О'Лири, с которым также смогло связаться издание, — отрицал все эпизоды убийств, про которые рассказал Гроссе. О'Лири заявил NYT, что случай в траншее никогда не происходил, а сам медик не участвовал в этом задании. Эпизод с гранатой, по словам командира The Chosen Company, был не таким однозначным, так как российский солдат «мог представлять угрозу». Что же касается обсуждений убийств в групповом чате, то О'Лири назвал их ничем иным, как «спусканием пара».

При этом другой член The Chosen Company — американец Бенджамин Рид, который покинул подразделение со скандалом в ноябре 2023 года, — рассказал газете, что слышал «бесчисленные разговоры о казнях военнопленных во время различных операций».

Рид отметил, что даже вербовщик подразделения сказал ему, что «можно убивать военнопленных, если они не сдаются в соответствии со строгими стандартами Женевской конвенции».

По словам американского наемника, когда он участвовал в украинском конфликте в рядах The Chosen Company, в подразделении царили разногласия. Впрочем, по его словам, они были не связаны со случаями убийства военнопленных. После своего ухода Рид опубликовал в TikTok видео, в котором раскритиковал своих бывших сослуживцев.

«Эти парни — помешанные ковбои, жаждущие убийств, и ничего больше», — заявил наемник.

Каспар Гроссе рассказал газете, что он покинул подразделение осенью прошлого года. В отличие от Рида со своими товарищами он расстался без скандалов, но все равно ушел разочарованным. По его словам, в The Chosen Company бойцы «не могли положиться на парня рядом».

В апреле, когда в подразделении узнали, что случаями с убийством российских пленных интересуется NYT, один из членов The Chosen Company задался вопросом, «почему кто-то стучит на братьев». Тогда же командир подразделения Райан О'Лири пригрозил всем своим подчиненным, кто общался с журналистами, заявив, что им грозят годы тюрьмы за разглашение конфиденциальной информации.

Данные ООН

ООН неоднократно сообщала о военных преступлениях, совершенных в рамках украинского конфликта. В частности, в марте 2023 года члены Независимой международной комиссии по расследованию нарушений на Украине выявили нарушения законов ведения войны украинскими военнослужащими.

Большая часть доклада была посвящена нарушениям, якобы совершенным ВС РФ, в том числе «неизбирательному ведению боевых действий». При этом комиссия также «задокументировала небольшое количество нарушений, совершенных украинскими вооруженными силами, включая вероятные неизбирательные нападения и два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления». Речь идет именно о случаях расстрела пленных бойцами ВСУ.

В марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека также опубликовало доклад, в котором говорится о пытках в отношении российских военных на Украине. В документе сказано, что сотрудники управления опросили 44 российских бойца, находившихся в плену ВСУ в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Они сообщили о пытках в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя этот доклад, заявил, что Москве хорошо известно о военных преступлениях, которые совершает Украина.