«ВСУ не заинтересованы в чьей-либо казни». Киев пообещал проверить видео расстрела пленных

В правительстве Украины пообещали провести проверку появившейся видеозаписи предполагаемого расстрела российских пленных украинскими военнослужащими. Однако «очень маловероятно», что короткие видеофрагменты могут стать доказательством выдвинутых Москвой обвинений, подчеркнула вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Ольга Стефанишина. Тем не менее, она заверила, что Киев даст согласие на проведение всеобъемлющего международного расследования. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Ольга Стефанишина заявила, что украинские силовые ведомства проверят видео с расстрелом пленных российских военнослужащих на наличие состава военного преступления.

«Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — пообещала она в эфире CNBC. При этом «очень маловероятно», что короткие видеофрагменты могут стать доказательством обвинений, которые выдвигает российская сторона.

Стефанишина подчеркнула, что украинские военнослужащие «абсолютно не заинтересованы в чьей-либо казни» и получили прямой приказ взять в плен «как можно больше» солдат, чтобы в дальнейшем иметь возможность обменять их на украинцев.

«Каждый потенциальный казненный российский солдат — это какой-то украинец, которого нельзя обменять, поэтому смысла и логики нет», — заключила она.

На вопрос, разрешит ли Киев провести международное расследование, Стефанишина ответила: «Посмотрим. С этим проблем нет».

Что на видео

18 ноября в Интернете стали распространяться видеозаписи, на которых запечатлены тела российских бойцов, расстрелянных ВСУ. Утверждалось, что видеозапись якобы была сделана в районе Макеевки под Сватово. Как отмечал Telegram-канал «Военкоры русской весны», одно из видео, на котором видны трупы, снято с беспилотника.

На другом еще живые военнослужащие сдаются в плен, выходя с поднятыми руками. В ролике также фигурируют военнослужащие Украины: один из них лежит с направленным в сторону сдавшихся солдат пулеметом, второй призывает покинуть дом и спрашивает, кто из пленных — офицер. Затем слышны выстрелы, видео обрывается.

Время, когда было снято видео, не уточняется. Листвы на деревьях, попавших в кадр, уже нет, из чего можно сделать вывод, что запись довольно свежая.

Реакция на ролики

В тот же день глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что будет требовать тщательного расследования, а также направит информацию о «казни» в Макеевке по 2 тыс. адресам, в том числе, в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.

В Минобороны России заявили, что кадры расправы ВСУ над безоружными военнопленными подтверждают «живодерскую сущность киевского режима» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским и «тех, кто его защищает и поддерживает».

«Это зверское убийство — не первое и не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика, которую активно поддерживает киевский режим и в упор не замечают его западные покровители», — говорилось в комментарии ведомства.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста, потребовав объективного разбирательства. Она отметила, что «сложно комментировать видео казни сдавшихся в плен солдат в населенном пункте Макеевка на луганском направлении, не выходя за пределы нормативной лексики».

Владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в свою очередь заявил, что, несмотря на возможные расстрелы российских военнопленных, российские силы «не будут поддаваться на провокации». Бизнесмен пообещал, что украинские пленные вернутся домой живыми. При этом Пригожин засомневался в том, что украинские военные «стали бы убивать славян таким образом», в том числе учитывая то, что каждый пленный необходим для обмена.

В Управлении Верховного комиссара по правам человека ООН заявили, что изучают видеозаписи. «Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — сказала «РИА Новости» сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.