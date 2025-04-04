Раненый житель ДНР рассказал, как смог выжить после атаки беспилотника ВСУ

РИА: беженец из ДНР притворился мертвым, чтобы дрон ВСУ его не добил

Беженец из уже контролируемого российскими войсками Дзержинска в Донецкой народной республике рассказал, что смог спастись от дрона Вооруженных сил Украины, притворившись мертвым. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам мужчины, когда загорелся гараж, он пошел тушить его, но сверху атаковал беспилотник.

«Меня ранило, бровь рассекло. И я упал. И уже я понял, что меня все равно добьют. Я притворился, что меня уже грохнуло. Просто упал и лежал без движения. Кровь течет, но я не двигаюсь вообще», — вспоминает мужчина.

В итоге дрон ВСУ полетал над ним и, удостоверившись, что цель ликвидирована, следом атаковали его дом, уничтожив его.

Беженец добавил, что такая стратегия помогла ему выжить, ведь украинские военные «не гнушаются тем, чтобы добивать раненых мирных жителей». Когда дом загорелся, то поднялся черный дым, который прикрыл убегающего жителя.

До этого снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным «Руль» рассказал, что в Шахтерском в ДНР украинские военные грабили мирных жителей и насиловали девушек. Он отметил, что во время зачистки населенного пункта ВС РФ российские военные обнаружили местных жителей и переместили их в надежный подвал, способный выдержать «любую бомбежку».

Ранее ВС РФ захватили технику и вооружение ВСУ в ДНР.