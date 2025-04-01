Акции, спекуляции и рекомендации друзей: самые вредные инвестиционные советы

Руководитель направления по работе с частными клиентами СберСтрахования жизни Михаил Казанцев о том, как вложить деньги, чтобы стопроцентно прогореть

1 апреля, День смеха, хоть и не считается официальным праздником, но это хороший повод не только посмеяться, подняв себе настроение, но и в шутливой форме поговорить о важном. Французский писатель и философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень говорил:

«Уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их». И это — абсолютная правда. Уберечь, а уже тем более приумножить заработанное — искусство, обладать которым в современном мире, без преувеличения, стоит всем.

Ниже предлагаю рассмотреть ряд вредных и смешных инвестиционных советов, которые абсолютно точно не увеличат ваш капитал. Возможно, в некоторых из них каждый немного узнает себя.

Вредный совет №1: специальные знания для инвестирования не нужны. Читать профессиональную литературу про инвестиции, слушать экспертов и следить за различными инвестиционными порталами — лишнее! Учиться надо на собственных ошибках, только так можно научиться инвестировать собственные деньги!

Грамотный совет: при самостоятельном инвестировании первым делом стоит разобраться в его основах. Три фундаментальных принципа, которые стоит изучить инвестору — это анализ, риски и доходность, диверсификация.

Вредный совет №2: спекуляции — наше все! Вкладывать деньги на 3–5, а то и 10 лет — безумие! Никто не знает, что будет через несколько лет, поэтому инвестировать надо здесь и сейчас. Лучшая стратегия — покупать и продавать.

Грамотный совет: инвестиции — это долгосрочная история, в которой не стоит рассчитывать на быстрый результат. Такой подход грозит большими потерями. Наиболее оптимальным сроком для инвестирования можно считать горизонт в 3–5 лет.

Вредный совет №3: вкладывать в инвестиции весь доход. Чтобы как можно больше заработать, нужно как можно больше вкладывать. В идеале, нужно постараться вкладывать от 50 до 90% дохода!

Грамотный совет: оптимально направлять и в накопления, и в инвестиции около 10–15% дохода. Такой подход позволяет приумножать свой капитал, не ограничивая при этом себя во многих жизненно важных вещах. В случае если у вас есть страх потери средств, то начинать свой путь в инвестициях и вовсе нужно с той суммы, которую морально будете готовы потерять.

Вредный совет №4: инвестировать только в акции. Акции — самый доходный финансовый инструмент. Выберите компанию, которая вам нравится больше всего или которая больше всего на слуху, и купите ее акции на все деньги. Успех обеспечен!

Грамотный совет: есть правило, которое звучит как «не храните все яйца в одной корзине». И оно очень точно применимо к инвестициям. Диверсификация — грамотное распределение активов между разными инструментами и отраслями — позволяет снизить потенциальные риски. Таким образом, стоит отдавать предпочтение варианту, при котором будет соблюден баланс между разными классами активов (акции, облигации, инструменты денежного рынка и т. д.). Кроме того, при выборе компании для покупки ценных бумаг, стоит ориентироваться на ее рыночную стоимость — текущую оценку. Сделать это можно при помощи рыночных мультипликаторов.

Вредный совет №5: доверяйте советам друзей. Если ваш друг поделился с вами секретом инвестирования, то считайте это за призыв к действию! Если получилось у него — получится и у вас!

Грамотный совет: не стоит безоговорочно доверять рассказам друзей или коллег, а также слушать истории модных финансовых экспертов, обещающих приумножить ваш капитал в десятки и сотни раз. Любой совет лучше перепроверять. Кроме того, важно понимать, что сегодня мы живем в быстро меняющемся мире, поэтому то, что работало вчера, может не работать сегодня.

Инвестиции дают прекрасную возможность получения дополнительного дохода и приумножения собственного капитала. Однако надо понимать, что это требует усилий, сил и времени. Инвестор должен быть готов изучать рынок и отдельные компании, принимать на себя степень риска. В случае, если нет желания заниматься этим, лучше отдать предпочтение услугам профессиональных управляющих и инвестиционных советников крупных компаний.

«Думай прежде, чем вкладывать деньги, и не забывай думать, когда уже вложил их». (Ф. Дойл).