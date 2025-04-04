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Губернатор Орловской области назвал ночную атаку ВСУ одной из самых масштабных

Орловский губернатор Клычков: отражена одна из самых массовых атак дронов ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Ночью 4 апреля Орловская область подверглась одной из самых массовых атак беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет, об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Уточняется, что силы противовоздушной уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов. Повреждений также нет, отметил Клычков.

Глава региона добавил, что на местах ведутся оперативные проверки.

За минувшую ночь над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны сбили 107 беспилотников.

В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что столько дронов сбили в период с 21:00 мск 3 апреля по 05:00 мск 4 апреля. Больше всех средства ПВО перехватили и сбили (34) над территорией Курской области, еще 30 беспилотников уничтожили в Орловской области, а 18 сбили над территорией Липецкой области.

Семь дронов сбили над территорией Калужской области, по четыре – над Ростовской областью и акваторией Азовского моря. По три дрона подавили над Тамбовской областью и Московским регионом, два упали в Брянской области и по одному — над Воронежской и Тульской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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