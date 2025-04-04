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Финляндию заподозрили в желании создать минные поля на границе с Россией

Политолог Худолей: Финляндия может создать минные заграждения на границе с РФ
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IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Власти Финляндии могли выйти из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин из-за желания установить минные ограждения на границе с Россией. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей.

«В этом случае на границе России и Финляндии может появиться линия минных полей», — заявил он.

По словам политолога, финские власти планируют увеличить бюджет на оборону, и в этом вопросе у страны нет проблем. Кроме того, соответствующие инициативы пользуются поддержкой среди населения.

До этого стало известно, что правительство Финляндии до 7 июля обязано дать объяснения Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) по поводу закрытия границы с РФ. Жалобы на решение правительства Финляндии подали девять человек российского происхождения, которые проживают в этой стране. В иске отмечается, что они не могут получать российскую пенсию из-за санкций в отношении банков РФ.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны.

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