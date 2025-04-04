В России могут внедрить биометрию для езды на электросамокатах

Российские власти рассматривают возможность введения идентификации по биометрии для быстрой езды на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в Госдуме.

По данным агентства, биометрию предлагается ввести в качестве меры повышения безопасности. Отмечается, что она будет обязательной для катания с высокой степенью риска — на скорости от 12 до 25 км/ч, а для катания на скорости с малым риском данные не понадобятся.

Эксперимент по введению этой инициативы предлагается ввести на территории Москвы в 2026 году с начала сезона электросамокатов. Один из источников заявил, что для «проката с ветерком» нужно будет дополнительно подтвердить личность.

До этого Telegram-канал Mash писал, что в Москве появилась самокатная лжеполиция. В публикации говорится, что неизвестный остановил 17-летних подростков и пригрозил им штрафом за то, что они якобы игнорировали требования остановиться. В итоге молодой человек перевел мошеннику 5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России могут ужесточить правила для электросамокатов.