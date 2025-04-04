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Трамп выступил с заявлением по поводу приговора Ле Пен

Трамп назвал приговор Марин Ле Пен охотой на ведьм, призвал освободить политика
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Ludovic Marin/Pool/AP

Приговор в отношении лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен является «охотой на ведьм». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Она понесла потери, но продолжала идти вперед, и теперь, как раз перед тем, что могло бы стать Большой победой, они обвиняют ее в незначительном нарушении, о котором она, вероятно, ничего не знала — для меня это звучит как «бухгалтерская ошибка», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что дело против Ле Пен во Франции стало «охотой на ведьм», и призвал освободить французского правого политика.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявляла, что приговор в отношении Ле Пен — это еще одна «зачистка» европейскими правящими кругами политического пространства.

Захарова также обратила внимание, что случай с Ле Пен является только одним из звеньев длинной цепи политических гонений, «расправ, репрессий последних месяцев».

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, помимо этого политик не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Также она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ранее Макрон впервые прокомментировал приговор Ле Пен.

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