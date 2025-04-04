Суд признал законным приговор националисту Пилипчуку за подготовку теракта в Москве

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор на 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, которого признали виновным в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, помимо жалобы на приговор, также поступило и апелляционное представление прокуратуры. В итоге суд оставил приговор без изменений.

Приговор Пилипчуку вынесли в конце декабря прошлого года. Суд также назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей.

Бойца «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) объявили в международный розыск в конце августа по обвинению в приготовлении к теракту организованной группой. Процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы дела содержат секретную информацию.

По делу о подготовке теракта в Шереметьево к 22 и 15 годам колонии приговорили Михаила Дария и Илью Ковылкова соотвественно. По данным следствия, они планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту и занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.

До этого троих военнослужащих бригады «Азов» Евгения Лавренко, Дмитрия Клусенко и Дениса Федирко приговорили к 24,5 года лишения свободы. Они были осуждены за покушение на жизнь двух и более лиц, а также в жестоком обращении с мирным населением на оккупированной территории.

Ранее в Хабаровском крае задержали мигранта, вербовавшего иностранцев в террористы.