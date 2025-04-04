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Стали известны последствия атаки беспилотников в Подмосковье

В подмосковном Стремилово повреждено остекление домов после атаки дрона
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Shutterstock

В подмосковном селе Стремилово нашли повреждения остекления домов на двух улицах после попытки атаки беспилотника. Об этом сообщил глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин.

По его словам, повреждения получили дома по улице Мира и улице Заречная. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Он добавил, что пострадавших местных жителей после атаки нет.

«Еще раз напоминаю, что при обнаружении обломков не подходите близко и не трогайте их. Немедленно звоните по телефону 112», — призвал Собакин.

По данным Минобороны РФ, этой ночью над Московским регионом сбили три беспилотника. Всего над территорией России сбили 107 дронов.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. Из-за угрозы атаки в столичных аэропортах временно приостанавливали прием воздушных судов.

Ранее в Госдуме назвали условие прекращения атак беспилотников ВСУ на территорию России.

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