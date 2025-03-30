Инвестиции в акции: на что важно обращать внимание

Акции — более доходный, но и более рискованный, чем облигации или вклад, инструмент инвестирования. Они могут приносить десятки или даже сотни процентов прибыли. А могут нести риск потери части или всей суммы вложений. Гарантии дохода при инвестировании в акции нет. При грамотном подходе основная цель покупки таких бумаг — существенный прирост капитала, больше, чем при использовании иных финансовых инструментов. И здесь инвестору в первую очередь стоит понять цели приобретения данного актива.

Ниже предлагаю рассмотреть несколько причин, которые могут приводить к потере вложенных средств.

Первая причина — короткий срок размещения денежных средств, от несколько дней до нескольких месяцев. Комфортный и наиболее безопасный срок инвестиций в акции — 3–5 и более лет. Предположим, вы решили открыть собственный бизнес. Скорее всего, делать это вы будете на перспективу, понимая, что получить прибыль «завтра же» не получится. В акциях необходим такой же взвешенный подход: быстрые результаты оправдываются очень редко и сопровождаются большим риском потерь.

Вторая причина — необдуманные решения . Не стоит покупать акции «вслепую», ориентируясь только на названия знакомых компаний (возможно, на названия компаний, услугами которых вы пользуетесь). Такой подход может привести к непредсказуемым последствиям.

Третья причина — отсутствие реакции на изменения . Покупка акций преуспевающей компании — не гарантия того, что так будет всегда. Сегодня ситуация может кардинально измениться в любую сторону за очень короткий срок. И причины для этого могут быть самыми разными. Итогом может стать снижение стоимости акций. Если своевременно не принять решение о продаже или покупке, то можно как упустить возможность заработать, так и понести существенные убытки.

Четвертая причина — страх потери денег и завышенные ожидания. Инвестиции в акции требуют выдержки и терпения. У ряда инвесторов могут возникнуть сложности, связанные со страхом потери денег и желанием вывести их при малейших колебаниях цен вниз или вверх. Но инвестирование в бизнес через покупку акций публичных компаний — фундаментальный подход. И здесь важно сохранять спокойствие и подходить к делу с холодной головой.

Пятая причина — неправильная оценка собственного риск-аппетита . Как уже было сказано выше, инвестиции в акции – самый рискованный способ приумножения капитала. И совершенно очевидно, что такой инструмент подходит не всем. Те же инвесторы, которые решили инвестировать в данный актив, должны четко определить свой уровень готовности к риску, а также обозначить для себя максимально комфортную сумму, направляемую в акции.

Но как же понять, стоит ли сейчас покупать акции и продолжать наращивать позиции к уже приобретенным бумагам? Как выбрать акции, на которые стоит обратить внимание? Чтобы ответить на эти вопросы, стоит помнить, что на динамику стоимости акций публичных компаний влияет множество факторов, а методики и подходы для выбора компаний лучше учитывать в комплексе. Ниже рассмотрим наиболее существенные факторы.

Безрисковые ставки . Инвестируя в акции, важно обеспечить получение дополнительного дохода от относительно безрисковой альтернативы — купить ОФЗ или открыть банковский депозит. Как правило, средняя премия за риск на российском рынке акций составляет около 7–8% к ставкам, которые дают безрисковые инструменты. И это как раз та дополнительная доходность, ради которой инвесторы готовы идти на риски, вкладываясь в акции.

Поэтому важно обращать внимание на тот уровень ставок по депозитам и доходности, которые дают облигации федерального займа. При этом наиболее важно смотреть на то, как могут измениться доходности по безрисковым активам в ближайшие 6–12 месяцев, поскольку рынок акций живет ожиданиями. Изменение безрисковой доходности напрямую зависит от денежно-кредитной политики Центрального Банка.

Анализ того, какие действия может предпринять ЦБ в ближайшие 6–12 месяцев, поможет определить привлекательность наращивания или сокращения позиций в акциях.

Внешняя конъюнктура . Для определения сектора экономики, в который стоит или не стоит сейчас инвестировать, важно проанализировать общую конъюнктуру — совокупность внешних условий, определяющих динамику цен на товары и услуги. От этого напрямую будет зависеть то, как могут измениться доходы компаний определенного сектора. Для примера — связь финансовых показателей нефтяных компаний с состоянием рынка нефти и нефтепродуктов.

Геополитика . Последние годы и для России, и для всего мира этот фактор играет очень важную роль. Изменения, которые могут происходить в данном ключе для ряда компаний, часто играют определяющую роль для развития бизнеса и способности расти и развиваться в обозримом будущем. Особенно важно быстро реагировать на изменения, поскольку это может достаточно сильно повлиять на ваш итоговый результат.

Рыночная оценка стоимости компаний . Очень важной в выборе компаний является ее текущая оценка. Оценить стоимость компании можно с помощью рыночных мультипликаторов. Самым простым и популярным является показатель отношения текущей капитализации компании к ее прибыли — Р/Е. Он показывает, сколько лет должна проработать компания, получая ту же прибыль, чтобы окупить свою текущую стоимость. Обычно, чем меньше значение этого мультипликатора, тем лучше. Также, стоит обратить внимание на такие мультипликаторы, как P/S, EV/EBITDA, P/BV.

DCF (Discounted Cash Flow) модель . Это более сложный метод оценки. Определяет справедливую стоимость компании, оценивая стоимость ее будущих денежных потоков с учетом фактора дисконтирования. Дисконтирование — это оценка будущих денег, приведенных в настоящее время. С помощью данного анализа инвестор сможет понять, насколько текущая цена интересна для покупки. Вероятнее всего, чтобы разобраться в данном методе, потребуется более углубленное погружение.

И немного юмора, на что точно не стоит ориентироваться, выбирая акции себе в портфель:

Удача — «выберу наугад компании, вдруг повезет».

Высшие силы: карты, звезды и гороскопы.

Помощь маленького друга: завести осьминога или черепаху, которая будет выбирать вам компании в портфель.

В инвестициях в акции нет понятий хорошо или плохо. Если у инвестора цель — зарабатывать и приумножать капитал, то он, как правило, не ждет, что это произойдет на коротком горизонте. Более того, он готов тратить время на изучение рынка и отдельных компаний, а также принимать на себя разумную степень риска. Только в таком случае акции станут хорошим инструментом, позволяющим достичь амбициозных целей.

В случае, если у вас нет времени и желания заниматься анализом и постоянно держать «руку на пульсе», можно обратиться к услугам профессиональных управляющих и инвестиционных советников. Сегодня инвесторам доступны разные инструменты, среди которых и программы страхования с инвестиционным доходом. В рамках таких программ есть стратегии с различным уровнем риска.