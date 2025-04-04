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Россиянам назвали самый выгодный способ хранения денег в этом году

Экономист Абрамов: Рублевый банковский депозит — выгодный способ хранения денег
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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Рублевый банковский депозит — наиболее выгодный способ хранения средств, пока ключевая ставка не снизилась. Такое мнение высказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов в беседе с «Лентой.ру».

«Второй вариант — некоторые выпуски облигаций с хорошим рейтингом компаний тоже могут представлять интерес», — сказал экономист.

Также эксперт напомнил о возможности приобрести облигации федерального займа с постоянным доходом, например, десятилетние. По словам Абрамова, такие облигации будут хорошо проявлять себя при снижении процентных ставок. Однако это, подчеркнул специалист, рисковый вариант.

Золото лучше приобретать на случай рецессии, снижения спроса на энергоносители, экспортируемые РФ.

Накануне глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что ключевая ставка — это не «волшебная палочка», ее снижение при высокой инфляции может повлечь серьезные последствия в виде нового взлета цен и рыночных ставок.

До этого сообщалось, что регулятор не исключает очередного повышения ключевой ставки. Так, заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает прогноз в 7–8% на этот год и 4% — на следующий, то может потребоваться дополнительное повышение.

Ранее в Госдуме захотели надавить на Центробанк по одному вопросу.

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