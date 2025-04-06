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Папа Римский появился на публике впервые после лечения

Папа Римский Франциск появился на публике в инвалидной коляске

Папа Римский Франциск появился на публике впервые после выписки из больницы. Кадры с его приветствием опубликовал Vatican News.

После воскресной мессы, посвященной страдающим и болеющим, 88-летний понтифик выехал на инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане и обратился к собравшимся. Он поприветствовал верующих и произнес несколько слов, хоть его голос звучал тише обычного.

Это первое публичное появление главы римско-католической церкви с момента выписки из госпиталя 23 марта. В тот же день сообщалось, что папа Римский выступил перед верующими впервые после госпитализации 14 февраля. По словам журналистов, понтифик вышел на балкон на пятом этаже здания, спустившись из личных апартаментов в клинике. Уточняется, что Франциск ограничился приветствием толпы и благословением.

В середине февраля папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил несколько проповедей.

Ранее Ватикан выступил против продажи реликвий святого геймера.

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