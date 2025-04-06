23 храма в Курской области получили повреждения из-за обстрелов ВСУ

В Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены 23 храма. Об этом сообщил Митрополит Курский и Рыльский Герман доложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, доклад приводится на сайте епархии.

Из него следует, что речь идет о храмах на территории Суджанского, Беловского, Глушковского, Большесолдатского и Рыльского районов, они повреждены. Два из них разрушены до основания, пять — имеют незначительные повреждения, также 18, как уточняется, повреждены сильно. Еще несколько в полуразрушенном состоянии.

Согласно заявлению Митрополита на данный момент невозможно проводить необходимые для восстановления и реставрации работы. Восстановление будет производиться после полного освобождения территории, когда закончатся обстрелы.

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