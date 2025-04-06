Кросби оценил старания Овечкина забить 895-й гол в игре с «Чикаго»

Кросби заявил, что Овечкин мог в игре с «Чикаго» забросить 895-ю шайбу

Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оценил действия форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после 894-го гола в регулярных чемпионатах в матче против «Чикаго Блэкхоукс». Его слова приводит пресс-служба «пингвинов».

По его словам, у 39-летнего россиянина был шанс забросить 895-ю шайбу и единолично возглавить список снайперов НХЛ, но он его упустил.

«Это был эмоциональный момент. Особенно когда в последние пару минут он продолжал идти вперед, пытаясь забить еще один гол. Я думал, что он успеет это сделать», — заявил Кросби.

«Вашингтон» в ночь на 5 апреля на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» сыграют в гостях против «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

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