Российские военные атаковали центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ

Российские военные ночью нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

«Цель удара достигнута. Объекты поражены», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, с 29 марта по 4 апреля Вооруженные силы РФ нанесли по Украине семь групповых ударов дронами и высокоточным оружием, в результате чего была поражена инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности страны, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли ракетный удар по ресторану в Кривом Роге на Украине, где проходило совещание с командирами соединений и западными инструкторами. По информации ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее Зеленский заявил, что его неприятно удивила реакция США на удар по Кривому Рогу.