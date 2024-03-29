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В России с 1 апреля начинается весенний призыв. Генштаб пообещал не привлекать срочников к СВО

В Генштабе напомнили, что срочники не привлекаются для участия в спецоперации

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Alexey Pavlishak/Reuters
Осенний призыв в 2024 году пройдет по новым правилам — с учетом повышения призывного возраста. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России заверил, что срочников не будут привлекать к участию в военной операции на Украине. Весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Граждане, которые будут призваны на срочную службу в предстоящий весенний призыв, не будут задействованы в спецоперации на Украине. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Хочу успокоить призывников и их родителей — знаю, эта тема часто обсуждается сегодня, — срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал он.

Также он отметил, что в соответствии с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным о повышении верхнего возрастного порога для призыва (до 30 лет), призывники, достигшие 27 лет до 1 января 2024 года и состоявшие на воинском учете, были сняты с учета и переданы в запас.

По словам Бурдинского, увеличение возрастного порога для призыва положительно скажется на «моральном климате воинских частей и подразделений», поскольку в армию поступят граждане, которые «гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт».

Новые правила призыва

С 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста увеличилась до 30 лет. В августе 2023 года президент России подписал закон, изменяющий максимальный возраст призыва с 27 до 30 лет. Нижнюю границу — 18 лет — было решено не менять, несмотря на дискуссии в Госдуме и Совфеде по этому поводу.

Тогда же Путин подписал закон о запрете на выезд за границу гражданам после получения повестки. Согласно этому закону, военный комиссариат будет принимать решение о закрытии границ для призывника в тот же день, когда ему будет отправлена повестка.

Хотя поправки в закон о воинской службе были приняты в прошлом году, они вступили в силу только 1 января. Поэтому тех, кому 27 лет исполнилось в 2023 году, этой весной призывать не будут.

С 1 октября в рамках осеннего призыва также будет запущен единый реестр воинского учета. Новая электронная система позволит ставить на воинский учет и снимать с него без личной явки в комиссариат, а также рассылать электронные повестки и выдавать отсрочки.

В конце января премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры медицинского обследования для тех, кто желает добровольно служить по контракту. До этого обследование проходило в два этапа: оно состояло из предварительного освидетельствования в муниципальном военкомате и окончательного — в региональном. Теперь же медкомиссия будет проходить в один этап.

Согласно документу, контрактникам организуют обязательную диагностику в государственных медучреждениях по направлению муниципальных военкоматов (для офицеров) или по направлению начальников пунктов отбора (для солдат, сержантов, прапорщиков).

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