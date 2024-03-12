Дроны и ракеты ВСУ массово атаковали регионы РФ. Диверсанты попытались прорваться через границу Минобороны сообщило о ночных атаках 25 дронов на регионы России, все уничтожены

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских дронов и ракет. Беспилотники сбивали в Подмосковье и Ленобласти, в Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара дрона загорелась нефтебаза. Еще один пожар начался на нефтезаводе в Кстове под Нижним Новгородом. На фоне массовой воздушной атаки военкоры сообщили о попытке украинских диверсантов с боем прорваться в Белгородскую и Курскую области.

Российские средства ПВО в ночь на 12 марта перехватили 25 украинских беспилотников над семью регионами, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, два беспилотника перехватили в Московской области, в Ленинградской — один, в Курской — 11, а в Белгородской — семь. Еще два дрона средства ПВО перехватили над Орловской областью, и по одному дрону — в Брянской и Тульской областях.

В Московской области дрон сбили в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Власти Ленинградской области сообщили об уничтожении беспилотника в окрестностях города Кириши (около 110 км по прямой до Санкт-Петербурга).

В Курской области, по данным местных властей, уничтожили дроны над Фатежским, Курским, Золотухинским, Солнцевским и Поныровским районами. Объявлялась ракетная опасность, работала ПВО. Последствия на земле уточняются. Губернатор Роман Старовойт поблагодарил «наших парней из ПВО».

В Тульской области от атаки беспилотника разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщило министерство по региональной безопасности.

Власти Воронежской области также сообщили об одном сбитом БПЛА. При этом в сводке Минобороны эта область не упоминается. По предварительной информации, последствий на земле нет. Режим опасности от воздушных целей не вводился. «Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — сообщил губернатор Александр Гусев.

Атаки на объекты ТЭК

В Орловской и Нижегородской областях из-за атаки беспилотников загорелись нефтебазы. В Орле беспилотник упал на объект топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор Андрей Клычков. Никто не пострадал, но загорелся резервуар с нефтепродуктами. По словам местных жителей, которые приводит «Осторожно, новости», после взрыва появился дым в районе местной нефтебазы, которая находится недалеко от Афанасьевского кладбища.

«На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания», — написал губернатор. Площадь пожара в Орле спустя несколько часов достигла 100 квадратных метров. Власти эвакуировали 17 человек из близлежащих домов.

БПЛА также атаковали резервуары с топливом в Нижегородской области, в промзоне города Кстово.

Жительница Кстово сообщила «Газете.Ru», что перед взрывом слышала «неприятное жужжание»:

«Я сегодня вышла из подъезда примерно в 5:30, было какое-то неприятное жужжание, и вскоре раздался взрыв. Я оглянулась и увидела зарево. Я живу на окраине города, километра два от нефтебазы. Я могла бы подумать, что газ взорвался, но вот это жужжание в небе насторожило. Да, страшновато стало».

«Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил губернатор региона Глеб Никитин.

К тушению возгорания в Кстове привлекли пожарный поезд.

Беспилотники и ракеты

В Белгородской области БПЛА сбросил четыре взрывных устройства, повреждена линия электропередачи. Без электричества остались села Ясные Зори, Черемошное, Лозовое, Устинка, Ровенек, Соловьевка и Петровка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На территории всей Белгородской области объявлена ракетная опасность.

Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке, заявил глава региона. В Шебекино выбиты окна в двух многоквартирных домах, в Новой Таволжанке повреждена ЛЭП.

По данным Минобороны, помимо беспилотников, ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

Утром губернатор Гладков сообщил, что в Белгородском районе сбито пять воздушных целей, а в Борисовском — четыре беспилотника. В поселке Борисовка выбило окна в частном доме, повреждено дорожное полотно на школьном стадионе. В селе Дубино выбило окна в частном доме, пострадал фасад и забор, а также сарай в еще одном домовладении.

Канал Baza сообщил, что один местный житель был ранен. По предварительным данным, он пострадал в результате падения беспилотника. Мужчину с травмой руки доставили в больницу.

Атака диверсантов

Утром 12 марта российские военкоры сообщили о попытке прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области.

По данным WarGonzo, несколько вооруженных групп (около 50 человек) пытались прорваться на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня. Военкор сообщил, что на подходе к границе были выявлены несколько танков противника, которые оказывали огневое воздействие во время попытки штурма. Начался бой.

Жители Курской области в то же время сообщили о стрелковом бое в районе Теткино. По данным канала Baza, два человека получили ранения во время столкновения. Один из раненых — местный житель. Официальной информации о ситуации пока нет.

Украинские паблики тем временем сообщают об операции воюющих на стороне Украины «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией), легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) и «Сибирского батальона». Легион «Свобода России», по данным «Страна.ua», уже подтвердил участие в операции, заявив, что «мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром».

В 9 утра по московскому времени WarGonzo сообщил, что в Белгородской области «враг был вынужден откатиться на исходные позиции, где был накрыт средствами дальнего поражения».

Репортер ВГТРК Андрей Руденко подтвердил попытку прорыва украинских формирований в Курскую и Белгородскую область. По его словам в районе Теткино «часть сил противника были уничтожены, остальные отошли».