Ночью четыре российских региона атаковали 47 дронов. На одном из них ВСУ оставили послание Минобороны сообщило об уничтожении 47 беспилотников над четырьмя регионами

Ночью российские ПВО отразили одну из самых масштабных атак дронов. Больше всего беспилотников (более 40) атаковали Таганрог в Ростовской области. В городе есть предприятие военной промышленности, на его территории начался пожар. На одном из беспилотников нашли надпись о Липецком металлургическом комбинате.

Ночью над Россией сбили 47 украинских беспилотников, больше всего в Ростовской области, сообщило Минобороны РФ в Telegram.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей», — уточнило ведомство.

Были использованы дроны самолетного типа. Это одна из самых массовых атак БПЛА на российскую территорию.

В Ростовской области беспилотники атаковали двумя волнами. Большая часть пришлась на город Таганрог, еще несколько сбили на подлете к городу Морозовск, рассказал губернатор региона Василий Голубев. В Морозовске расположен крупный военный аэродром.

Предварительно, пострадал один человек, передал губернатор.

«[В Таганроге] получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет», — добавил Голубев.

Из-за обломков дрона начался пожар в Таганрогском авиационно-научном комплексе имени Бериева (ТАНТК им. Г.М. Бериева), пишет Telegram-канал Mash. По данным канала, огонь быстро потушили. Остатки двух других дронов обнаружили на территории неназванного металлургического завода. Там никаких разрушений, утверждает канал.

Взрывы над Таганрогом начались около 2:15 ночи (время совпадет с московским). Атака на город продолжалась больше полутора часов, по словам жителей. Всего очевидцы слышали более 20 взрывов в небе.

«Как бомбануло, аж стены задрожали», «Носятся пожарные машины», «Все трусится, сердце вылетает», делились таганрогцы в соцсетях.

Они говорят, что дроны появились со стороны залива. ТАНТК им. Г.М. Бериева расположен на его берегу.

«Очень много прилетов было... видел прилеты на Бериева, досталось ему, не меньше 20 раз, летели и шли со стороны моря», — рассказал один из очевидцев.

Также в городе слышали автоматные очереди . При этом горожане жаловались, что не работала система оповещения гражданской обороны.

Сейчас жители находят обломки БПЛА на улицах. Губернатор другой атакованной области, Курской, Роман Старовойт попросил не подходить к обломкам и не трогать их, потому что они могут взорваться.

В Курской области один из двух беспилотников сбили над Курском, доложил около 2:30 часов ночи (время совпадет с московским) Старовойт. Обломки упали на крышу городской поликлиники.

«Пострадавших нет. Однако из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место», — сказал Старовойт.

У здания повреждены 22 кв. м крыши, сегодня поликлиника работать не будет.

Старовойт и министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная прибыли на место. Губернатор рассказал, что идет комиссионное обследование здания, уже ясно, что несущие конструкции не повреждены. Специалисты начали «восстанавливать тепловой контур».

В Волгоградской области беспилотники уничтожили в Городищенском районе, указал губернатор региона Андрей Бочаров.

«Жертв и разрушений нет», — сообщил губернатор.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на момент написания статьи ничего не сообщил о единственном дроне, сбитом в его регионе. Помимо дронов противник обстрелял село Козинка в Грайворонском городском округе области. О последствиях не сообщается.

Фото обломков украинского БПЛА «Лють» рано утром показал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. На дроне написано по-украински «Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату» и нарисовано сердце. Где именно и когда уничтожили этот беспилотник, Рожин не уточнил.