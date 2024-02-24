Далеко не вундерваффе. Какое западное оружие самое опасное в зоне СВО Полковник Ходаренок: самым эффективным оружием Запада в зоне СВО стали HIMARS и MRLS

С началом военной операции России на Украине коллективный Запад поставил Вооруженным силам Украины свое вооружение, военную и специальную техники. Какое из оружия НАТО оказалось самым эффективным, как оно повлияло на ход боевых действий и есть ли в запасе у Запада какое-то еще «чудо-оружие» — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Неожиданные HIMARS

Самыми эффективными образцами западного вооружения и техники, переданными Вооруженным силам Украины, оказались М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс) и M270 MRLS (Multiple Launch Rocket System).

Несмотря на то, что М142 HIMARS к моменту поставки ВСУ состояла на вооружении американской армии уже более 15 лет, боевое применение этой системы на полях сражений на Украине оказалось во многом неожиданным для ВС РФ.

Почему-то у нас ошибочно считалось, что М142 представляет собой реактивную систему залпового огня (многие так и переводят до сих пор аббревиатуру HIMARS), подобную нашим «Ураганам» и «Смерчам», и в основном она будет применять неуправляемые снаряды типа М26.

close 100% Американская РСЗО HIMARS Bill Boecker/U.S. Army

На деле же М142 оказалась высокоточным оружием с промахом ракет (типа M30A1 GMLRS и М31) всего несколько метров, а детальное ознакомление с эффективными боевыми частями этой системы нашими специалистами происходило уже после их разрыва в районе цели.

Можно без большого преувеличения сказать, что на ход боевых действий в СВО система HIMARS оказала наибольшее влияние и во многом заставила российскую армию пересматривать и группировки войск, и размещение пунктов управления и запасов материальных средств в прифронтовой полосе.

Достаточно внезапным на первых порах оказалось и применение высокоскоростных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile). Поначалу ошибочно считалось, что полноценно интегрировать это изделие в самолеты советского производства вряд ли удастся. Поэтому у нас и не обратили особого внимания на то, что на Украине переоборудуют балочные держатели истребителей и бомбардировщиков для боевого применения ракет этого типа.

Тем не менее, после первых успешных пусков AGM-88 HARM против ракет этого типа было быстро найдено достаточно эффективное противоядие. Да и сказать, что HARM представляет собой современное средство поражения, было бы большим преувеличением. Все-таки это изделие разрабатывалось на рубеже 1970-1980 годов.

Проблемы артиллерии и танков

Что касается образцов западной артиллерии, переданной ВСУ (к ним, в частности, относятся самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства Германии, буксируемая гаубица калибра 155-мм М777 американского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR, разработанная и производящаяся французской фирмой Nexter, а также ряд других систем), то они показали определенные преимущества в контрбатарейной борьбе по сравнению с отечественными САУ типа 2С3 «Акация» и 2С19 «Мста-С». И было бы большой ошибкой игнорировать весьма высокие тактико-технические характеристики западных орудий.

Вместе с тем гаубицы США и стран НАТО оказались не вполне готовы к столь интенсивной эксплуатации в условиях масштабной континентальной войны. К тому же на эффективности боевого применения украинской артиллерии сказывается сегодня как большая разнотипность парка, так и нерешенные вопросы артиллерийско-технического обеспечения, которое, как известно, осуществляется в целях поддержания артиллерийского вооружения в постоянной готовности к боевому применению.

С быстрым восстановлением поврежденных и неисправных западных гаубиц и возвращения их в строй в ходе боевых действий на Украине возникли существенные проблемы. В прифронтовой полосе так и не были развернуты необходимые ремонтные мощности, не были созданы и запасы боевых частей.

С похожими проблемами столкнулось и боевое применение западных боевых бронированных машин. Поддерживать в постоянной боевой готовности к боевому применению бронетанкового вооружения и техники, переданных ВСУ Соединенными Штатами и их союзниками, и сегодня тяжело во время боевых действий.

По многим причинам не всегда возможно быстро восстановить поврежденные и неисправные боевые бронированные машины, вернуть их в строй, обеспечить войска бронетанковым вооружением, техникой и имуществом.

Для этого в прифронтовой полосе надо в полном объеме развертывать отдельные эвакуационные батальоны, ремонтно-восстановительные полки бронетанкового вооружения, подвижные ремонтные заводы агрегатов бронетехники, склады бронетанкового имущества.

К этому ВСУ оказались не готовы. Просто всего необходимого и в полном объеме Запад так и не доставил (и специалистов требуемой квалификации в первую очередь).

Поэтому каких-либо убедительных примеров успешного боевого применения западной бронетехники во время спецоперации так и не было явлено. Да и, надо прямо сказать, Запад поставил Украине не так уж много своих танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. И тем более, без всякого преувеличения, халатно отнесся к вопросам организации полноценного технического обеспечения.

В качестве вывода можно сказать следующее.

Имеющиеся сейчас в распоряжении ВСУ оружие и боевая техника позволят украинской армии в ближайшее время только удержать фронт, да и то это возможно при самом благоприятном варианте развития обстановки.

Тогда возникает вопрос — а поставки какого вооружения и военной техники Вооруженным силам Украины могут оказать самое существенное влияние на ход боевых действий в обозримой перспективе?

Ждать ли «чудо-оружия»

По всей видимости, к таковым следует отнести возможную передачу ВСУ тактических баллистических ракет MGM-140A ATACMS (Army TACtical Missile System, армейский тактический ракетный комплекс») и немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса «воздух-поверхность» большой дальности TAURUS KEPD 350/150.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Если счет поставленных ракет MGM-140A и TAURUS пойдет на многие сотни, то это, надо полагать, не приведет к победе украинской армии, но создаст весьма и весьма серьезные проблемы для Вооруженных сил России.

Наконец, в ближайшей время ожидается передача Украине первых многофункциональных истребителей F-16 . Вряд ли эти поставки примут массированный характер, тем не менее, истребители серьезно усилят боевые возможности Воздушных сил Украины, поскольку вместе с боевыми машинами могут быть переданы крылатые ракеты класса «воздух–поверхность» AGM-158 JASSM с дальностью стрельбы до 370 км и AGM-158B JASSM-ER с дальностью стрельбы до 980 км.

Таким образом, ситуация на фронтах находится, что называется, в развитии, и шампанское открывать по поводу успешного завершения конфликта еще рано (а приподнятые настроения у представителей российского экспертного сообщества уже появились).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).