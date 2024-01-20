Израиль ударил по жилому дому в Дамаске. Погибли военные из Ирана Военные советники КСИР Ирана погибли в результате удара Израиля по Дамаску

В Сирии сообщили об ударе Израиля по жилому дому в Дамаске, расположенному вблизи иностранных посольств. По данным СМИ, им пользовались советники из Ирана, поддерживающие сирийское правительство. Погибли четверо представителей иранского КСИР, в том числе командир информационного подразделения, здание полностью разрушено.

Израиль мог атаковать жилой дом в сирийской столице Дамаск, сообщило сирийское арабское информационное агентство SANA. На момент публикации материала страница с указанной новостью была недоступна.

«Жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске подвергся нападению, по всей видимости, в результате израильской агрессии», — говорилось в сообщении агентства.

Сообщалось, что утром 20 января в Дамаске прозвучали взрывы. Впоследствии сирийское агентство сообщило, что в результате «израильской агрессии» погибли несколько человек, в том числе несколько советников из Ирана.

При атаке погибли четверо представителей иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который поддерживает радикальную палестинскую группировку ХАМАС, напавшую на Израиль 7 октября 2023 года. По данным Reuters, в их числе руководитель информационного подразделения сил в Сирии.

В свою очередь агентство AFP написало о смерти пяти человек в результате атаки. При этом директор больницы Аль-Мувасат в Дамаске Имам Аль-Амина заявил, что в госпиталь поступили один погибший и трое пострадавших, в том числе одна женщина.

Как сообщили источники Reuters, четырехэтажное здание, полностью уничтоженное в результате атаки, использовали иранские советники, поддерживающие правительство Сирии.

По информации «Sputnik Абхазия», дом находился рядом с абхазским посольством в Дамаске, в районе, где расположено множество дипломатических представительств других стран. В момент обстрела в посольстве находились несколько сотрудников, они не пострадали.

Кроме того, после удара в израильских соцсетях появились сообщения о гибели при атаке лидера палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) Зияда ан-Нахалы. Член политбюро организации Ихсан Атайя в беседе с РИА Новости назвал эти утверждения ложными. Представитель организации в Сирии Исмаил ас-Сандави также заявил радиостанции Sham FM, что лидер группировки не пострадал, подчеркнув, что попавший под удар дом «не является штаб-квартирой «Исламского джихада».

Израиль официально не комментировал сообщения об ударе.

Ракеты в Сирии

Израильская армия регулярно наносит удары по территории Сирии. 2 января ЦАХАЛ выпустил ракету по пригороду Дамаска со стороны Голанских высот, отделяющих Сирию от Израиля, сообщало агентство SANA. Атака стала ответом на пуск ракет со стороны Сирии. 8 января ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Сирии члена ХАМАС, который отвечал за запуски ракет в сторону Израиля.

29 декабря 2023 года сотрудники Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что Израиль нанес удар по позициям сирийской ПВО в южной провинции Сувейда, также ракета пролетела около аэропорта в Дамаске. В тот день телеканал Al Arabiya сообщал о гибели 11 членов КСИР из-за ударов по столичной воздушной гавани.

По данным центра мониторинга, всего в 2023 году Израиль нанес по Сирии 73 удара, в результате которых погибли 120 солдат, еще 136 военных получили ранения. В МИД Сирии в конце 2023 года призывали не позволить Израилю избежать наказания за нанесенные удары.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва расценивает продолжающиеся атаки на Сирию как «грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права». 29 ноября 2023 года Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты. 4 января в этом районе разместили два новых поста военной полиции России.

Удары по Сирии наносит и Иордания, осудившая Израиль из-за ударов по сектору Газа. Из-за выпущенной ракеты 18 января по провинции Эс-Сувейда на юге Сирии пострадали 11 человек, включая женщин и детей. Амман решил нанести удары, поскольку власти этой страны еще с июня 2023 года заявляли о сирийских дронах, перевозивших наркотики, которые залетают на территорию королевства. 16 января удары по Сирии нанес Иран. Тегеран выпустил более 20 баллистических ракет по территории Дамаска, также ракеты попали по Ираку.