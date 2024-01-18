«Кому-то выгодно втягивать Иран в конфликты»: чем грозит обострение на Ближнем Востоке Востоковед Супонина допустила рост напряженности в регионе после ударов по Ирану

Ближний Восток переживает новую волну напряженности. Иран под предлогом борьбы с террористами ударил по Сирии, Ираку и ядерной державе в лице Пакистана. Последнее нападение спровоцировало зеркальный ответ Исламабада. Серия атак произошла на фоне ударов США и союзников по йеменским хуситам, которых связывают с Тегераном. Что стоит за ракетным обменом Ирана и Пакистана и чем грозит обострение на Ближнем Востоке — в материале «Газеты.Ru».

Иранские атаки по объектам в соседних государствах встретили прямой ответ со стороны Пакистана. Тегеран впервые нанес удар по пакистанской территории 16 января, спровоцировав высылку своего посла из Исламабада и протесты на дипломатическом уровне. В ночь на 18 января Пакистан дал «зеркальный ответ», атаковав объекты на иранской территории под предлогом борьбы с террористическими группировками.

Исламабад повторил объяснение Ирана, который мотивировал атаки по Сирии, Ираку и Пакистану борьбой с террористами. Действиям Тегерана предшествовала серия терактов на его территории, в которых он обвинял курдские и белуджийские формирования (речь идет о сепаратистском движении, которое добивается независимости разделенного народа Белуджистана — региона, поделенного между Пакистаном и Ираном). Последние из группировки «Джейш аз-Зольм» базируются на пакистанской территории, в основном в тех районах, которые граничат с Ираном.

Взаимный обмен ударами между двумя государствами лишь усиливает напряженность на Ближнем Востоке, который с октября прошлого года переживает обострение израильско-палестинского конфликта. Противостояние Израиля с палестинским движением ХАМАС стало причиной для атак США и союзников на хуситов в Йемене, атакующих коммерческие суда в Красном море в знак солидарности с палестинцами. Повстанцев считают креатурой Тегерана, тогда как Пакистан активно сотрудничает с Вашингтоном.

Новая прокси-война?

Предполагаемые связи иранцев с хуситами на фоне пакистано-американского взаимодействия создают параллели с тем, что атаки Тегерана могли быть связаны не только с террористами-белуджи. Кроме того, нападение произошло после поездки начальника штаба пакистанской армии, генерала Асима Мунира, в США в декабре прошлого года.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что считать ирано-пакистанскую ситуацию новой прокси-войной на Ближнем Востоке не стоит. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин отметил, что это, скорее, внутренняя история.

«Хуситы в Йемене не являются союзниками Ирана, они его клиенты — это большая разница. Удар по Пакистану не имеет отношения ко всем предыдущим мероприятиям, которые проходили на Ближнем Востоке. Иран длительный период времени является объектом для террористических атак «Джейш аз-Зольм», которая имеет свои лагеря на территории Пакистана. В какой-то момент политическое руководство Тегерана решило, что сейчас надо нанести удар по их лагерям. Учитывая, что все сосредоточены на ситуации вокруг сектора Газа, а Пакистан не в состоянии что-либо сделать — на его территории кучкуется целый ряд террористических организаций», — пояснил эксперт.

Востоковед и политолог Елена Супонина отметила, что в случае Пакистана все несколько сложнее и речь идет о приграничных районах, которые не особо контролируют обе стороны.

«В Иране произошла серия терактов, в части которых он подозревает сепаратистов белуджи. Удары по пакистанским провинциям, где они проживают, были нанесены не исходя из того, что Исламабад сотрудничает с США, а исходя из чисто региональных отношений. Это такой гнев Тегерана и требование навести порядок в этих районах», — добавила эксперт.

Супонина отдельно заметила, что в последнее время такого рода атаки в Иране участились. По ее словам, как будто какая-то «невидимая рука» нажимает на болевые точки Тегерана.

«Сначала были социальные протесты, теперь активизировались проблемы с сепаратистами — как с курдскими, так и с белуджи. Складывается ощущение, что кому-то в регионе, возможно Израилю, выгодно втягивать Иран в новые конфликты с соседними государствами. А это означает лишь одно — напряженность будет возрастать», — подчеркнула эксперт.

Атаки согласованы?

Несмотря на взаимный обмен ударами, в медиапространстве отдельно выделяют активизацию контактов сторон до атак. К примеру, в момент атаки министры двух государств проводили встречу на экономическом форуме в Давосе. Все это породило ряд слухов о возможной согласованности обоюдных атак.

С точки зрения Андрея Чупрыгина из Школы востоковедения НИУ ВШЭ, подобной возможности в целом нельзя исключать, поскольку на Ближнем Востоке возникают довольно необычные ситуации с участием Ирана.

«В частности, Тегеран предположительно нанес целый ряд атак по американским базам в Ираке, во время которых ни один солдат не пострадал. Почему? Вероятно, потому что американцев заранее предупреждали об ударах. Так что и в ситуации с Пакистаном все возможно», — отметил эксперт.

Политолог Елена Супонина не разделяет подобных предположений. По ее мнению, нанесение и обмен ударами не были согласованы — это наоборот внесло опасное напряжение.

«Теракты в Иране, в которых обвинили сепаратистов белуджи, произошли еще в декабре прошлого года. С того момента между Тегераном и Исламабадом идут интенсивные консультации. Вероятно, взаимные претензии сняты не были, что и привело Иран к желанию показать иной путь для решения таких проблем», — считает эксперт.

Ждать ли третьей мировой войны

Обострение ситуации между Ираном и Пакистаном привело к ряду тревожных событий. По некоторым оценкам, стороны мобилизуют силы на границе, а посреднические усилия, преимущественно Китая, по стабилизации обстановки не дали результата. Пакистан официально обладает ядерным оружием, что создает опасный прецедент для международного сообщества в целом.

По мнению Андрея Чупрыгина из НИУ ВШЭ, в ситуации между Пакистаном и Ираном пока не стоит говорить о серьезных рисках в виде, например, третьей мировой войны. Он добавил, что это в большей степени точечный рост напряженности на уровне региона.

«Ближний Восток живет своей обычной жизнью. Там возникают проблемы, они решаются силовым путем или нет. На сегодняшний день по факту не происходит ничего нового для региона. Есть эскалация и рост напряженности, но не лавинообразный, а точечный.

При этом наблюдается пассивность основных акторов, поэтому можно предположить, что большая война тут никому не нужна. В итоге можно надеяться, что все это ограничится точечными ударами (как в случае Ирана и Пакистана)», — сказал эксперт.

Востоковед Елена Супонина считает, что мировое сообщество в целом вступило в очень опасный период, поскольку система международных отношений, которая сложилась после Второй мировой войны, разрушается.

«США, которые пытались заменить ту систему отношений за счет своей гегемонии, в этом не преуспели. Никакого порядка по-американски не получилось. Разрушение системы международных отношений приведет к очень болезненным процессам, сопровождаемым нарастанием хаоса, что мы уже видим на Ближнем и Среднем Востоке. Это будет лишь усиливаться, как и в других регионах», — подчеркнула эксперт.