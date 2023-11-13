Первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году

Прототип нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate во время презентации на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021

В России началась подготовка к производству первых образцов истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили в «Ростехе». Макет самолета был представлен в 2021 году, тогда планировалось, что свой первый полет Checkmate совершит уже в 2023 году. Сейчас вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров обещает, что первый образец истребителя будет создан к 2025 году. Предполагается, что дешевая машина с одним двигателем будет востребована в арабских странах, Индии и Вьетнаме.

В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», — сообщил собеседник агентства в госкорпорации.

По словам источника, в проект были внесены изменения, что «скорректировало и сроки первого вылета».

В 2021 году, когда макет истребителя был впервые показан на авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщалось, что свой первый полет Checkmate совершит уже в 2023 году. В 2022 году вице-премьер Юрий Борисов сообщил на ПМЭФ, что истребитель впервые поднимется в воздух в 2025 году.

«Я рассчитываю, что это (создание первого образца истребителя Checkmate. — Прим. ред.) произойдет до конца 2025 года», — отметил сегодня, 13 ноября, вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Ростех» сообщает, что после презентации Checkmate собрал мнения потенциальных заказчиков, скорректировал стоимость проекта и «отдельные технические решения». В госкорпорации считают, что это «существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность» самолета, а также снизило технические риски при его создании.

Разработчики ожидают большой спрос

Лёгкий тактический самолёт СУ-75 Checkmate (англ. «Шах и Мат») — однодвигательный истребитель пятого поколения, разрабатываемый компанией «Сухой» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» «Ростеха»).

Предполагается, что скорость самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — три тысячи километров. Масса полезной нагрузки Checkmate превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

Разработчики в числе особенностей самолета называют его малозаметность, низкую стоимость летного часа, открытую архитектуру и высокие показатели по критерию «стоимость—эффективность».

Предполагается, что в закупке самолетов будут заинтересованы иностранные заказчики — в первую очередь из-за его дешевизны.

«Программа разработки легкого истребителя пятого поколения в России позволит предложить заказчикам альтернативу американскому F-35 и новому китайскому J-31», — говорится на сайте Ростеха.

«Интересанты есть»

СМИ сообщали, что к самолету проявили интерес заказчики из арабских стран, Индии и Вьетнама. Однако позже появилась информация, что крупнейший потенциальный заказчик самолета — ОАЭ — отказались от идеи покупки из-за сдвига сроков первых полетов самолета.

Издание The National Interest сообщает, что разработчики истребителя столкнулись с «нехваткой ресурсов» по причине международных санкций и «ослабления международного интереса» из-за начала Россией специальной военной операции на Украине.

«Усилия «Объединенной авиастроительной корпорации» могут возродить интерес к программе Су-75 Checkmate или стимулировать дополнительное внимание со стороны других стран, однако они не будут иметь значения, пока самолет не взлетит», — приводит The National Interest слова аналитика Центра политики безопасности Майи Карлин.

Однако Денис Мантуров утверждает, что интерес к истребителю сохраняется.

«Да, интересанты есть. <…> И могу сказать, за эти два года мы собрали и запросы. В том числе внесли определенные коррективы в проект, для того чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, которые заинтересованы в однодвигательном самолете», — рассказал глава Минпромторга РФ журналистам.