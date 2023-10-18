Ракеты напрокат. На Украине заговорили об аренде комплексов ПВО

Украина ищет возможности усилить свою противовоздушную оборону в преддверии отопительного сезона, памятуя об ударах ВКС России по объектам энергетической инфраструктуры в прошедший осенне-зимний период. Собственных средств ПВО у Киева явно недостаточно. В этой связи даже возникла экзотическая идея — взять средства противовоздушной обороны в аренду у других государств. С особенностями этого намерения разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что «такая практика (аренда систем ПВО) у нас уже есть». При этом, правда, он так и не уточнил, с какими странами конкретно и в каких объемах осуществляется военно-техническое сотрудничество именно в таком разрезе.

Для начала следует заметить, что рассуждая о «средствах ПВО», вопрос все-таки надо конкретизировать и говорить уже предметно о тех или иных образцах зенитного ракетного и радиолокационного вооружения, автоматизированных системах управления различного уровня (полк, бригада, дивизия и выше). В общем, хотя бы в первом приближении Юрию Игнату следовало бы оценить масштабы поставок требуемого вооружения и военной техники. А они в идеале для Киева должны быть весьма и весьма велики.

К примеру, на Украине в настоящее время только областных центров двадцать восемь, из которых подавляющее большинство не имеет зенитного ракетного прикрытия. А для обороны более или менее крупного города требуется не менее одного зенитного ракетного полка (3-4 дивизиона) и система автоматизированного управления. Кроме того, действия этого полка должны быть обеспечены информацией от радиотехнических войск (а, значит, требуются масштабные поставки и РЛС РТВ) и подкреплены действиями подразделений РЭБ. А если город крупный, то сил и средств требуется значительно больше. К примеру, для прикрытия столицы Украины надо как минимум 22-24 зенитные ракетные батареи Patriot PAC-3.

Но вернемся к вопросу аренды зенитных ракетных комплексов и систем или поставим вопрос несколько по-другому – о чем не сказал советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Предположим, страны Запада сдали Украине в аренду несколько полковых комплектов зенитного ракетного вооружения.

Но рано или поздно возникнет вопрос возврата полученного вооружения (предположим, после окончания «отопительного сезона»). А ведь за полгода ресурс ЗРК/ЗРС (наработка в часах) в значительной степени будет израсходован. В ходе несения боевого дежурства и отражения ракетно-авиационных ударов ВКС РФ ЗРК/ЗРС ВСУ будут работать без особого преувеличения сутками. В общем, к весне переданное Украине вооружение будет нуждаться как минимум в среднем, а то и в капитальном ремонте. Иными словами, «товарный вид» вооружения будет окончательно утрачен, и оно в значительной степени будет соответствовать параметрам так называемой 5-й категории (то есть идти только под списание).

К этому следует добавить, что ресурс будет израсходован не только собственно радиоэлектронных средств ЗРК, но и источников питания зенитных ракетных батарей и дивизионов - дизельных электростанций (газотурбинных агрегатов), которые обеспечивают комплексы и системы энергией.

Помимо этого, средства любой зенитной ракетной системы смонтированы на колесном и гусеничном шасси. А поскольку стартовые позиции в ходе боевых действий придется менять часто (даже очень часто), то и эта техника к весне будет близка к исчерпанию ресурса (после возврата может быть пригодна разве что в качестве материала под пресс).

Еще один вопрос, о котором не сказал ни слова советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат – передача Украине необходимого количества зенитных управляемых ракет. Как правило, ЗРК/ЗРС передается в войска вместе с двумя боекомплектами ЗУР (иногда больше). Расход ракет в ходе напряженных боевых действий, как правило, весьма велик. Двумя боекомплектами за отопительный сезон не обойдешься. Как вопрос аренды будет касаться ракет – пока неясно.

Наконец, надо же обязательно упомянуть и про возможные потери техники в ходе ведения боевых действий. А они могут быть и весьма велики.

Так что по весне может случиться и так, что возвращать ВСУ будет или совсем нечего, или поставленное ранее странами Запада вооружение будет представлять собой ведро с болтами, искореженными микросхемами и ветошью.

Ну и последнее. Аренда все-таки предполагает оплату. Иначе это уже не аренда. То, что Киев не собирается за поставленное вооружение платить, можно понять из заявлений советника командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Этот вопрос украинский военный не поднимал в принципе. Поведется ли Запад на подобную схему военно-технического сотрудничества с Украиной – покажет ближайшее будущее.

Остается только уточнить, что собой представляют силы и средства ПВО ВСУ на текущий момент времени. Как ранее писала «Газета.Ru» на начало специальной военной операции зенитные ракетные войска вооруженных сил Украины, по данным из открытых источников, располагали следующим вооружением: 24-29 зенитных ракетных дивизионов ЗРС С-300П (11-13 С-300ПТ, 13-16 С-300ПС), один-два дивизиона С-300В, 10 дивизионов «Бук-М1».

В войсковой ПВО имелось свыше 110 ЗРК «Оса-АКМ», до 150 «Стрела-10», не менее 600 ПЗРК «Игла», до 90 ЗРПК «Тунгуска», до 30 ЗСУ-23-4 «Шилка». На хранении стояло не менее 400 зенитных орудий С-60 (57 мм) и до 300 ЗУ-23-2 (23 мм).

Новой техники ПВО в ВСУ с 1991 года не поступало. Имеющийся парк вооружения модернизировался и поддерживался в работоспособном состоянии собственными силами.

Пока передача зенитного ракетного и радиолокационного вооружения западного образца (в основном средней и большой дальности) вооруженным силам Украины по большей части так и не приняла того объема, на котором настаивают в Киеве.

В свою очередь, боевое применение и эксплуатация российского зенитного ракетного вооружения в частях и соединениях ПВО Украины с каждым днем становятся все более проблемным и затруднительным делом.

Во-первых, как бы там ни было, с начала конфликта зенитные ракетные войска ВСУ понесли значительные потери. О боевом и численном составе ЗРВ ПВО Украины в настоящее время судить трудно. Достоверно нельзя сказать, сколько и чего имелось даже на начало конфликта, а уж сколько оружия осталось в строю на сегодня — область предположений и гипотез. Помимо боевых потерь, немалая часть украинских ЗРК/ЗРС полностью выработала отведенный ресурс.

Во-вторых, значительные трудности у ВСУ имеются и с ремонтом вышедшего из строя вооружения. Постепенно иссякают необходимые запасные части, инструменты и принадлежности.

В-третьих, и это самое главное - подходят к концу запасы зенитных управляемых ракет (а собственного производства на Украине в настоящее время нет).

Ситуацию с зенитным ракетным вооружением (в первую очередь, это касается ЗРК/ЗРС малой, средней и большой дальности) на Украине можно охарактеризовать следующим образом - свое заканчивается, западное в необходимых объемах для обороны страны пока не поступает.

Имеющимися в распоряжении ВСУ ЗРК/ЗРС и ПЗРК типа Patriot РАС-3, NASAMS, IRIS-T, MIM-23 Hawk, Martlet, FIM-92 Stinger, Starstreak, ЗСУ Gepard всех проблем с зенитным ракетным прикрытием административно-политических центров, важных военных и государственных объектов и группировок войск не закрыть.

Пока поставки ЗРК средней и большой дальности западного производства исчисляются единицами, и качественно усилить ПВО Украины в обозримый срок они не позволят. Ситуация для руководства в Киеве складывается весьма непростая – предстоящая зима может оказать суровой, а сил и средств для того, чтобы прикрыть критически важные объекты инфраструктуры, явно недостаточно. А замысел с арендой ЗРК может и не реализоваться.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).