Орден Мужества держал восьмилетний сын. На Урале простились с летчиком угнанного Ми-8

В Екатеринбурге родственники и сослуживцы простились со штурманом Хушбахтом Турсуновым, погибшим в результате угона вертолета Ми-8 на Украину. Тело выдали семье почти через два месяца со дня гибели. Церемония прошла с соблюдением всех воинских почестей, присутствовал почетный караул. Летчику, который отказался сдаться украинским властям, был присвоен орден Мужества посмертно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Екатеринбурге простились с Хушбахтом Турсуновым — штурманом вертолета Ми-8, угнанного на Украину летчиком Максимом Кузьминовым. В ближайшее время тело офицера переправят на родину — в Таджикистан, где живут его отец и другие родственники.

Как сообщает уральский портал Е1.Ru, церемония прощания прошла с соблюдением всех воинских почестей, в присутствии роты почетного караула.

На прощание пришли также около 20 гражданских лиц, в том числе вдова Турсунова Фарзона и его маленький сын, родственники и сослуживцы.

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для нас всех человека огромной внутренней силы, отваги и мужества, погибшего на благо России. Низкий поклон», — зачитали на церемонии обращение депутата Законодательного собрания Свердловской области Тараса Исакова.

Муфтий прочитал молитву над гробом, передает Ura.Ru.

Указом президента России Владимира Путина погибшему штурману был присвоен орден Мужества посмертно. Награду во время церемонии держал его восьмилетний сын.

Как погиб Турсунов

5 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что 9 августа российский летчик Максим Кузьминов угнал Ми-8 из Курска и отправился на нем на Украину. Вместе с ним на борту были еще двое членов экипажа — бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что угон вертолета был украинской спецоперацией «Синица». Кузьминову пообещали за передачу техники $500 тыс. Кирьянов и Турсунов не знали о планах напарника, отказались сдаваться после приземления, оказали сопротивление и были убиты. По данным военкора Александра Коца, тела бортмеханика и штурмана доставили в Ростов-на-Дону 18 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в апреле 2022 года подписал закон о денежных выплатах российским военным, которые перейдут на сторону Украины вместе с техникой.

1 октября офицер спецназа Главного разведывательного управления России в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил, что в отношении угонщика Кузьминова «уже получен приказ», выполнение которого является «вопросом времени», и «до суда [Кузьминов] не доживет». Уголовное дело в отношении летчика ведет ФСБ.

«Да, я на полет»

Как рассказывает супруга погибшего Турсунова, муж принимал участие в спецоперации на Украине с первых дней и получил медаль «За отвагу». Что конкретно входило в его задачи, штурман семье не говорил.

«Он про каждый полёт не рассказывал. Он с первых же дней в СВО участвует, поэтому мы уже привыкли, что он летает. Но не спрашивали, куда летает, с кем летает. Ну как бы: «Да, я на полёт»», — вспоминает Фарзона в беседе с изданием Baza.

9 августа, когда Кузьминов угнал Ми-8 на Украину вместе с экипажем, Фарзоне об этом не сообщили, но особого беспокойства у нее не было: он и раньше пропадал на сутки. Только 11 августа Турсуновой позвонил сослуживец мужа и сообщил, что вертолет пропал. Позднее с ней связался уже командир полка, который тоже подтвердил информацию о пропаже, но не смог ответить, живы ли летчики. О смерти супруга женщина узнала из украинских Telegram-каналов.

«У каждого человека есть предназначение, и это его такое было. И, как бы, так и закончилось. С другой стороны, обидно было, что есть другое предназначение: семья и ребенок, который очень его любит сильно. Осталось все… И обида, и, наверное, гордость», — говорит жена летчика.