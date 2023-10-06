Красный Крест и заупокойная лития. Как Россия и Украина обменялись телами погибших

В российской Госдуме и Координационном штабе по обращению с военнопленными Украины сообщили об очередном обмене телами погибших. Он проходил при представителях Красного Креста. Священнослужитель провел заупокойную литию по погибшим военным из обеих стран. Москва получила 60 тел убитых, Киев забрал 64. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

«Сегодня состоялась передача тел погибших военнослужащих. Россия забрала 60 тел погибших бойцов, украинской стороне переданы 64 тела», — написал парламентарий в Telegram.

Как уточняет ИА Регнум, при обмене присутствовали представители Красного Креста, а также священнослужитель Русской православной церкви. Последний провёл заупокойную литию по погибшим российским солдатам прямо на месте, где состоялся обмен. С согласия украинских представителей священный обряд провели и по погибшим украинским военным.

Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины называет ту же цифру: Киев получил 64 тела. Останки передадут судмедэкспертам для установления личностей.

Предыдущий обмен телами погибших в ходе конфликта состоялся 4 августа. По информации депутата Саралиева, тогда РФ передала 44 тела военных ВСУ, а Украина — 160 тел российских военных.

Сколько российских военных в плену

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live», что 500 российских военных попали в украинский плен.

Он отметил также, что Украина часто не сообщает данных о попавших в плен россиянах, что затрудняет их обмен.

По словам Пушилина, в плену у России сейчас находятся тысячи украинских военнослужащих. Они содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей России.

«Цифры несопоставимы», — подчеркнул Пушилин.

Минобороны России в последний раз официально заявило об обмене еще в июле. Тогда Россия и Украина вернули домой по 45 военнослужащих.

16 сентября Международный Комитет Красного Креста заявил о желании выступить посредником в дальнейшем обмене при согласии сторон.