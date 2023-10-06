Красный Крест и заупокойная лития. Как Россия и Украина обменялись телами погибших

Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
«Сегодня состоялась передача тел погибших военнослужащих. Россия забрала 60 тел погибших бойцов, украинской стороне переданы 64 тела», — написал парламентарий в Telegram.
Как уточняет ИА Регнум, при обмене присутствовали представители Красного Креста, а также священнослужитель Русской православной церкви. Последний провёл заупокойную литию по погибшим российским солдатам прямо на месте, где состоялся обмен. С согласия украинских представителей священный обряд провели и по погибшим украинским военным.
Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины называет ту же цифру: Киев получил 64 тела. Останки передадут судмедэкспертам для установления личностей.
Предыдущий обмен телами погибших в ходе конфликта состоялся 4 августа. По информации депутата Саралиева, тогда РФ передала 44 тела военных ВСУ, а Украина — 160 тел российских военных.
Сколько российских военных в плену
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live», что 500 российских военных попали в украинский плен.
Он отметил также, что Украина часто не сообщает данных о попавших в плен россиянах, что затрудняет их обмен.
По словам Пушилина, в плену у России сейчас находятся тысячи украинских военнослужащих. Они содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей России.
«Цифры несопоставимы», — подчеркнул Пушилин.
Минобороны России в последний раз официально заявило об обмене еще в июле. Тогда Россия и Украина вернули домой по 45 военнослужащих.
16 сентября Международный Комитет Красного Креста заявил о желании выступить посредником в дальнейшем обмене при согласии сторон.