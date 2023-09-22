Под контролем российских миротворцев. Формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие и военную технику, процесс контролируют российские миротворцы. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян и азербайджанских властей, на ней обсуждались моменты интеграции региона в состав республики. Сдача оружия является одним из шагов на пути к установлению мира. Подробнее об этом в материале «Газеты.Ru».

Министерство обороны РФ выпустило информационный бюллетень, в котором говорится, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие, боеприпасы и военную технику. За процессом следят российские миротворцы. Они взаимодействуют с Баку и Степанакертом. Миротворцы находятся в Нагорном Карабахе, чтобы не допустить кровопролития и обеспечить безопасность. Также они следят за соблюдением норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

«Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5000 боеприпасов», — говорится в сообщении МО РФ.

По данным ведомства, после заключения договора о прекращении боевых действий было зафиксировано два нарушения в Аскеранском районе, пострадавших нет. Российские миротворцы вместе с Азербайджаном и представителями Карабаха разбираются в произошедшем.

«В расположении Российского миротворческого контингента продолжают оставаться 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, не имеющих возможности вернуться в свои дома в настоящее время. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи», — добавили в Минобороны.

Российские миротворцы обеспечили доставку более 50 тонн продовольствия для мирного населения Карабаха.

«Антитеррористические мероприятия локального характера»

19 сентября азербайджанские военные начали проводить «антитеррористические мероприятия локального характера» по восстановлению конституционного строя в Карабахе.

Как сообщает Telegram-канал Baza, всего за сутки армия НКР потеряла в боях почти половину своих вооруженных сил: около одной тысячи из 2,5 тысячи человек. После этого власти Карабаха подписали капитуляцию. Согласно соглашению, армию НКР расформируют и разоружат. Технику и вооружение вывезут и утилизируют.

21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян и азербайджанских властей, на ней обсуждались моменты интеграции региона в состав республики. Кроме этого, обговорили вопросы восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе конституции и законов Азербайджана. Представители Баку положительно восприняли просьбу об обеспечении региона топливом и продовольствием.

В ближайшее время будет проведена новая встреча. Пока что стороны конфликта не пришли к соглашению, однако ожидается, что оно будет достигнуто на последующих встречах.

«Сейчас вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки [заключения мирного договора], но учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен, <...> то можно сказать, что существенное продвижение обеспечено», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Переговоры планируется продолжать в русле трехсторонних договоренностей 2020 года – разблокировать транспортные связи, делимитировать границу между Арменией и Азербайджаном, подготовить проект мирного договора между республиками.

Массовые протесты в Ереване

На фоне произошедшего в Ереване уже четыре дня проходят массовые протесты. Протестующие требуют от премьера страны Никола Пашиняна уйти в отставку и отказаться от признания Карабаха частью Азербайджана. Политик выступил перед узким кругом своих сторонников и подчеркнул что «сохранит власть любой ценой и не отдаст ее ни при каких обстоятельствах».

20 сентября армянская оппозиция начала процесс отстранения Пашиняна от власти.

«Мы разработали программу действий, конечная цель которых — отстранение от власти действующего режима», — заявил бывший вице-спикер парламента Армении, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян во время митинга перед зданием правительства страны.