«Это мы Киевская Русь». Буданов призвал «вернуть историю» Украины

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу «1+1» объявил, что его предки «жгли Москву». По его словам, Украина — истинная наследница Киевской Руси и ей необходимо «вернуть свою славную историю». Кроме того, по мнению Буданова, российская власть на новых территориях занимается «подменой реальности». Чем поделился Буданов с общественностью — в материале «Газеты.Ru».

Предки Буданова

Российские власти занимаются подменой реальности и изменением истории на новых территориях. С таким мнением выступил руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу «1+1» для проекта «Год. Харьковская область».

«Подмена реальности. Начинается она обычно с изменения истории. Они начинают искусственно сочинять историю для регионов, рассказывая, что их истории не существует, она неправильна. Что все это исторически русские земли, нет там таких народов», — утверждает Буданов.

Кроме того, по его словам, Украине необходимо «вернуть свою историю», поскольку, уверен он, именно она является истинной наследницей Киевской Руси:

«Нам нужно вернуть вспять свою историю. Это мы Киевская Русь. Отсюда все ушло. Это наши предки и Москву жгли одно время. Киевская Русь в то время в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она славная».

Вероятно, Буданов имел в виду осаду Москвы в 1618 году, когда в составе войска польского короля был запорожский гетман Петр Сагайдачный, считающийся одним из национальных героев современной Украины. Однако польское войско не имело успеха на поле боя: Москва не была взята, и было подписано Деулинское перемирие, выгодное, с одной стороны, Речи Посполитой, с другой — молодой российской монархии Михаила Романова.

Интервью Буданова

Проект «Год. Харьковская область» посвящен боям в регионе в сентябре 2022 года, когда на фоне действий ВСУ на этом направлении ВС РФ пришлось осуществить «перегруппировку» и покинуть города Изюм и Балаклея. Российские войска были переброшены на Донецкое направление «для достижения заявленных целей специальной военной операции». Украинский журналист Дмитрий Комаров в рамках проекта снял документальный фильм о событиях прошлого сентября.

Буданов объяснил успехи ВСУ в Харьковской области в сентябре 2022 года «внезапностью, скоростью и решительностью действий».

На сайте телеканала «1+1» сообщается, что премьера фильма, куда войдет интервью с Будановым, состоится 29 сентября.

Участие предков Буданова в поджогах Москвы

С 1147 года – первого летописного упоминания Москвы – город оказывался в огне не один раз, становясь как жертвой междоусобных войн, либо непосредственной целью для захвата и разграбления.

— Поход с Рязани.

Первым пожаром принято считать последствия конфликта 1177 года между рязанским князем Глебом Ростиславичем и половцами против Всеволода Большое Гнездо в союзе с Черниговского и Переяславского княжеств. Тогда Москва не имела большого влияния и не была центром даже Владимиро-Суздальского княжества. Для Глеба Ростиславича кампания окончилась неудачно: Москва стала его единственным крупным успехом, а сам он по итогам сражения на Колокше был пленен и вскоре умер в заточении.

— Походы Батыя.

В 1238 году в ходе похода на Северо-Восточную Русь хан Батый с войском осадил московскую крепость. Город продержался 5 дней, однако татаро-монголы прорвали оборону, вошли в Москву и сожгли ее.

— Тохтамыш и Донской.

После битвы на Куликовом поле в 1380 году и получении Москвой некоторой автономии от Орды, начинает усиливаться роль города как центра объединения русских земель. Уже в 1382 году войска хана Тохтамыша подошли к каменным стенам крепости. По итогам трехдневной безрезультативной осады монгольское войско вышло на переговоры и обманом заставило защитников Москвы открыть городские ворота. Город был сожжен, жителей ждала тяжелая участь.

— Поход Девлет-Гирея.

К 1571 году Ливонская война ослабила Русское царство и крымский хан Девлет-Гирей с 40-тысячным войском вышел в поход. 23 мая татарские войска были в районе Коломенского, а 24 числа в городе вспыхнул пожар. Как указывал Английский дипломат Джильс Флетчер в книге «О государстве Русском», «в четыре часа не стало большей части города, имеющего до 30 миль или более в окружности». Единственным безопасным местом был каменный Кремль, а из-за пожара и вестей о скором приближении русских войск Девлет-Гирей не стал его штурмовать. Захватчики грабили усадьбы и слободы, поджигали церкви и дворы. По сведениям «Пискаревского летописца», за три часа Москва выгорела целиком «и людей без числа згорело всяких».

— Пожар 1812 года.

В ходе Отечественной войны Москва была оставлена как войсками, так и большинством ее жителей. Отдавший приказ на выход войска полководец Михаил Кутузов в донесении императору Александру I утверждал, что не хотел уничтожения города в ходе боев. Так французы оказались в городе. До сих пор противоречивые сведения не дают ответа на вопрос кто же устроил пожар – французы или оставшиеся в городе москвичи.

Пожар бушевал в Москве 4 дня. В огне, в районе Арбата, чуть не сгорел и сам Наполеон. В результате пожара были уничтожены 6 496 из 9 151 жилого дома (включавших 6 584 деревянных и 2 567 каменных), 122 из 329 храмов, 8251 складское и торговое помещение.