«Это противоречит Конституции». Сенаторы не поддержали предложение лишать гражданства по рождению

Группа сенаторов, представляющих новые территории России, внесли в Госдуму законопроект, который предполагает возможность лишения гражданства РФ, полученное по рождению. Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников считает, что он идет вразрез с Конституцией РФ и не может быть поддержан. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин указал, что для принятия этой инициативы пришлось бы менять основной закон страны. Ранее авторов проекта раскритиковал и глава комитета сенатор Андрей Клишас.

Лишить паспорта за дискредитацию

21 июля сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР Сергей Цеков, Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин и Ольга Бас внесли в Госдуму законопроект. Он предусматривает лишение российского гражданства по рождению тех, кто совершил ряд тяжких преступлений. Документ опубликован в базе законодательных актов Госдумы.

«Речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил РФ, за призывы к экстремизму», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон «О гражданстве РФ». Этот закон расширил перечень преступлений, совершение которых влечет за собой извержение из гражданства – однако касается только приобретенного гражданства. Кроме терроризма, лишиться паспорта и прав гражданина РФ могут те, кто был осужден за действия против нацбезопасности страны, диверсии, нарушение территориальной целостности государства, дискредитацию ВС РФ, дезертирство и публичные призывы к экстремизму и развязыванию агрессивной войны.

Кроме того, лишиться гражданства РФ могут те россияне, кто получил ранее российский паспорт, и потом покусился на жизнь официального лица, уничтожал или повреждал воинские захоронения, реабилитировал нацизм.

Соавтор новой инициативы, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что поправки должны уравнять в правах россиян с гражданством по рождению и с приобретенным гражданством.

«Думаю, вы внимательно читали статью 6 Конституции РФ, и внимательно ознакомились с законом о гражданстве. Вот эта статья касается всех граждан РФ, независимо от того, каким образом гражданство получено. По рождению, приобрел или путем оптации. <…> А в законе о гражданстве, оказывается, можно прекратить гражданство только у тех граждан РФ, которые получили его путем оптации. То есть, оказывается, что граждане РФ не совсем равны в своих правах», — заявил сенатор.

Он напомнил, что приобрели российское гражданство, к примеру, жители Крыма после присоединения полуострова к РФ в 2014 году. Цеков возмутился, что многие известные личности, россияне по рождению, дискредитируют РФ, рвут паспорта, оскорбляют государство, воюют против него.

«Кто осуществлял атаку на территорию Белгородской области? Граждане РФ по рождению в основной массе, 99,9%, я думаю. Так вот, оказывается, у них нельзя прекращать гражданство, а у нас можно. Я замечу, что уровень российского патриотизма в Крыму на порядок выше, чем в некоторых других регионах РФ. У нас так Россию не оскорбляют, как оскорбляют… Не буду называть, в каких регионах, чтобы не обижать»,

— подчеркнул член Совета Федерации.

Инициатива группы сенаторов о лишении россиян гражданства, приобретенного по рождению, за совершение некоторых тяжких преступлений, является антиконституционной, и поддерживать ее нельзя. Об этом со ссылкой на председателя комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова сообщает ТАСС.

«Нормы права четкие и понятные, мы не можем это поддержать, потому что гражданство неделимо, его невозможно отобрать. Если это противоречит Конституции, то перспектив нет», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, даже если законопроект будет в подробном виде расписан в комитете по делам СНГ, эта позиция будет единой для Думы.

Схожее мнение выразил в разговоре с РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

Он напомнил, что лишение гражданства по рождению не предусмотрено Конституцией Российской Федерации.

«Это надо Конституцию менять, вот в чем дело. Это [лишение гражданства] невозможно законом установить, не поменяв Конституцию, поэтому, думаю, что перспектива не очень высокая у этого предложения», — разъяснил член Совфеда.

По словам Башкина, в России Конституция имеет высшую юридическую силу, и если закон ей противоречит, то он не действует. Поэтому принимать такой закон «смысла нет».

Отреагировал на инициативу коллег и председатель комитета Совфеда по госстроительству и законодательству Андрей Клишас. В своем Telegram-канале он опубликовал сначала пост с выдержками из Статьи 6 Конституции РФ:

1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения.

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

«Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу и хочу еще раз подчеркнуть, если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», — добавил сенатор.