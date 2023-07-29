Переписка Минобороны США и Британии 10 лет приходила «союзнику России» из-за опечатки

Минобороны Соединенного Королевства по ошибке отправляло электронные письма с секретной информацией на малийские домены, сообщают газеты The Times и The Telegraph. Так Мали случайно завладели докладом о разработке гиперзвукового оружия. По данным журналистов, большая часть писем не содержала информацию, которая могла бы навредить Великобритании. Кому предназначались британские письма и что теперь известно о гиперзвуковом проекта Лондона — в материале «Газеты.Ru».

Данные агента ФБР и письма об операциях «Рабочей партии Курдистана»

Минобороны Великобритании начало расследование ошибочной отправки писем с секретной информацией на почтовый сервис Мали. Об этом сообщают The Times и The Telegraph. При этом, газеты называют эту африканскую страну «близким союзником России».

«Мы начали расследование после того, как небольшое количество электронных писем было по ошибке перенаправлено на неправильный почтовый домен», — сказали The Telegraph в Минобороны Британии.

Сообщается, что из-за опечатки «небольшое количество» электронных писем, которые должны были отправиться в Пентагон, ушли на почтовый сервис с малийским доменом .ml вместо .mil, который использует американское Минобороны.

Еще 17 июля об этом писала Financial Times, по их информации, миллионы писем американских военных отправлялись в Мали из-за этой же ошибки. Однако в материале Великобритания не упоминалась как источник случайных отправлений на почтовый домен Мали. В то же время издание указывало, что «утечка из-за опечаток» коснулась миллионов писем с дипломатическими документами, налоговыми декларациями, пароли и другими данными высокопоставленных офицеров Пентагона.

The Times утверждает, что большинство британских писем, отправленных в Мали, содержали «тривиальную информацию». Но в нескольких письмах были подробные описания исследований в области гиперзвуковых систем, информация о планах поездки начальника штаба Сухопутных войск США Джеймса Макконвилла и его делегации в Индонезию, данные неназванного агента ФБР, работающего на ВМС США и дипломатическое уведомление Анкары в Госдеп о возможных операциях «Рабочей партии Курдистана» (РПК) «против интересов Турции в США».

В британском Минобороны уверяют, что письма не содержали никакой информации, которая могла навредить или создать угрозу для Лондона.

Бизнесмен, который обнаружил 117 тысяч отправленных не туда писем

Впервые о проблеме рассказал 10 лет назад нидерландский бизнесмен Йоханнес Зуурбира, который по контракту управляет доменом.ml. Он собрал 117 тыс. ошибочно отправленных писем и долгое время пытался связаться с властями США, чтобы предупредить их: «Этот риск реален и может быть использован противниками США».

FT отмечала, что контракт Зуурбира на управление доменом скоро истекает, и он перейдет под контроль властей Мали, которые смогут собрать неверно отправленные письма. В малийском правительстве не ответили на запросы о комментариях.

Лондонский гиперзвук

О проекте разработки гиперзвукового оружия британскими военными известно немного. Военные Королевства заявили о его создании еще до начала российской спецоперации на Украине, в январе 2022 года. Тогда глава Генштаба Тони Радакин заявил, что у Британии должно быть гиперзвуковое оружие, чтобы противостоять России.

15 июля 2023 года министр канцелярии Кабинета министров Великобритании Джереми Куин заявил, что Лондон «ускоряет разработку передовых гиперзвуковых и противогиперзвуковых систем».

Британское Минобороны тесно сотрудничает с партнерами AUKUS, чтобы ускорить разработку передовых гиперзвуковых и противогиперсональных средств для противодействия текущим и будущим угрозам».

Еще в апреле 2022 года Financial Times узнала, что США, Великобритания и Австралия намерены создать гиперзвуковое оружие в рамках проекта AUKUS. Изначально альянс трех стран создавался для противодействия влияния Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря. Однако он предполагает и сотрудничество в создании оборонных технологий, в том числе автономных систем вооружений на основе искусственного интеллекта, квантовых технологий и вычислительной техники. В частности, Австралия впервые получила возможность строительства атомных подводных лодок, всего планируется создание восьми АПЛ.

Портал The Defence Post еще в июне 2022 года писал, что британское Минобороны планирует создание гиперзвуковой системы. Проект должен получить финансирование в рамках программы, которая обеспечивает военный потенциал «поколение за поколением» в период с 2022 по 2026 год. На программу выделено £2 млрд.

Кроме того, известно, что в разработке британского «гиперзвука» принимает участие компания Rolls-Royce. Об этом стало известно из совместного заявления Reaction Engines, Rolls-Royce, Управления быстрого реагирования Королевских ВВС (RCO), Лаборатории оборонной науки и технологий правительства Великобритании (Dstl) и Фонда стратегических инвестиций национальной безопасности Великобритании (NSSIF) в первый день авиасалона Фарнборо в июле 2022 года.