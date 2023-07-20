«Прорвать российские позиции». Армия Украины применила кассетные боеприпасы в Артемовске

Украинские военные применили против России американские кассетные боеприпасы, сообщил источник The Washington Post. Снаряды использовали для прорыва российских позиций, в том числе в Артемовске. Передачу Киеву такого типа вооружения осудили, в том числе в Венгрии, ООН и России. В Вашингтоне объяснили поставку кассетных боеприпасов дефицитом у ВСУ обычных снарядов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По траншеям и в районе Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать переданные США кассетные боеприпасы на юго-восточном участке фронта. Об этом написала американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на сообщение источника из числа украинских чиновников.

По словам собеседника издания, снаряды применяют в попытке прорвать российские оборонительные линии. Эти позиции, указывает газета, смогли замедлить контрнаступление украинской армии, которое началось месяц назад. Теперь американские боеприпасы должны помочь украинским войскам компенсировать нехватку солдат, артиллерии и вооружений.

Как уточнили в издании, украинские военные применяют боеприпасы по российским траншеям, которые не дают украинской армии продвинуться вглубь территории. Также ВСУ намереваются применить этот вид оружия в направлении города Артемовск Донецкой народной республики (украинское название — Бахмут), который контролирует Россия.

Сотни мелких снарядов

Применение кассетных боеприпасов запрещено в 111 государствах, которые в 2008 году подписали соответствующую Конвенцию. Такие снаряды — кассеты — взрываются в воздухе над целью, выбрасывая сотни более мелких снарядов на большую площадь. Часть из них не детонирует сразу. Использование такого типа оружия впоследствии грозит жертвами среди гражданского населения. Конвенцию не подписали, в том числе Россия, Украина, США, Китай.

Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, в Киеве взяли на себя обязательство не применять кассетные боеприпасы в городах в отношении мирного населения. Также на Украине пообещали после завершения конфликта предпринять усилия по разминированию территорий, на которых они использовались.

О решении США передать ВСУ кассетные боеприпасы 7 июля сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Спустя неделю, начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США генерал Дуглас Симс заявил о получении Украиной этих боеприпасов.

В начале июля президент США Джо Байден сообщил, что решение передать ВСУ кассетные боеприпасы приняли в связи с дефицитом обычных снарядов. Байден назвал это «трудным решением». Поставки являются промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов. Как отметил 16 июля Салливан, Вашингтон не планирует поставлять еще одну партию кассетных бомб. Теперь США направят Украине новые снаряды калибра 155 мм, но их производство потребует времени.

Зеркальный ответ

Президент России Владимир Путин 16 июля заявил, что Москва оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в качестве зеркальной меры. По словам Путина, Россия располагает достаточным запасом разного вида кассетных боеприпасов. Российский лидер подчеркнул, что до сих пор ВС РФ не применяла оружие этого вида, несмотря на дефицит боеприпасов в определенное время.

Поставки такого вида оружия и его использование Путин назвал преступлением. Также президент России отметил, что ВСУ за одни сутки тратят около 5-6 тыс. снарядов 155-го калибра. При этом в США могут производить порядка 15 тыс. таких снарядов в месяц.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна призывает не отправлять Украине кассетные боеприпасы, чтобы не множить жертвы и страдания украинцев. По словам министра, использование таких боеприпасов может привести к трагическим последствиям в гуманитарной сфере.

Против использования этого оружия выступили в ООН. В начале недели пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на Украине Савиано Абреу напомнил об опасности кассетных боеприпасов для мирного населения.