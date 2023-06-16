Расчет ТОС-1 «Солнцепек» остановил наступление ВСУ под Новодонецким

В ДНР продолжаются наступательные боевые действия со стороны Украины. 16 июня стало известно, что благодаря расчету тяжелой огнеметной системе «Солнцепек» удалось остановить наступление ВСУ под Новодонецким. Кроме того, российские военные взяли в плен 17 украинских бойцов под Новобахмутовкой, где противник попал в засаду.

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразил наступление ВСУ в районе Новодонецкого (Волновахский район ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, огневое поражение по наступающим украинским силам наносил наводчик-оператор сержант Виктор Петрунин.

«В результате мужественных и слаженных действий экипаж сержанта Петрунина уничтожил несколько десятков националистов и две боевые бронированные машины. Понеся потери, противник отступил, позиции российских войск были удержаны», – приводит слова Чехова РИА Новости.

ТОС-1А «Солнцепек» — российский мобильный гусеничный огнемет на шасси танка Т-72. Он считается одним из наиболее эффективных огневых средств сухопутных войск. По мощи работы он сравним с системой залпового огня «Смерч».

16 июня представитель силовых ведомств ДНР сообщил ТАСС, что российские военные взяли в плен 17 бойцов ВСУ. Это произошло под Новобахмутовкой, «где противник предпринял очередную попытку контрнаступления и попал в засаду наших сил».

По данным собеседника агентства, в плен сдались украинские военные из 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отмечается, что это подразделение отправили в атаку без должной артиллерийской поддержки. В ходе попыток контрнаступления в этом районе десятки украинских военнослужащих погибли, пишет ТАСС.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал в комментарии РИА Новости, что украинская армия уже несколько раз безуспешно пыталась провести наступательные боевые действия в «одном из самых горячих мест – стыке между Запорожской областью и ДНР».

«За последние сутки несколько попыток было в направлении Макаровки, но действия наших военнослужащих пресекли данные попытки, противник понес существенные потери – как среди личного состава, так и среди техники», – утверждает Пушилин.

В Минобороны России ранее сообщали, что Украина ведет наступление с 4 июня. Попытки эти, по данным ведомства, безуспешны и приводят лишь к потерям украинской армии в людях и технике.

Российский президент Владимир Путин несколькими днями ранее назвал количество потерянных украинской и российской армией военной техники.

«Вот я сказал, танков у них свыше 160 [потеряно], у нас – 54. Часть из них подлежит восстановлению и ремонту», – подчеркнул главнокомандующий.

По его словам Киев также потерял 360 бронемашин. Уничтоженная Россией техника ВСУ составляется 25-30% от общего объема поставок вооружения Западом.

Вместе с тем, рассказал Путин, безвозвратные потери России в 10 раз меньше, чем у Украины: «Если брать безвозвратные потери, ну понятно, что обороняющаяся сторона она меньше несет потерь, но все-таки это соотношение тоже один к десяти. Ну что называется в нашу пользу».

15 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные «сталкиваются с очень жестким сопротивлением» противника на линии соприкосновения. Он считает, что боевые действия, которые сейчас проводятся, имеют решающее значение для спецоперации России на Украине.

Что касается перспектив поставок истребителей США F-16, то Зеленский обратил внимание, что они задерживаются из-за бюрократических проволочек. Он подчеркнул, что все понимает, но на фоне задержек Украина теряет «время, людей, и что самое главное, преимущество».