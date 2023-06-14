Колоссальные и зашкаливающие. Что говорят наблюдатели о потерях ВСУ во время наступления

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал «зашкаливающими» потери ВСУ в ходе контрнаступления, которое, по его оценке, могло начаться 7 или 8 дней назад. Также Киев утратил много бронетанковых соединений. Неудачу аналитик объяснил отсутствием у Киева достаточного количества военной авиации и ПВО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто и не ожидал, что потерь не будет, а МО РФ сообщило, что только на ЛБС ВСУ потеряли за 10 дней 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Потери зашкаливают

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала контрнаступления как колоссальные. «Что касается солдат, то уровень потерь сейчас — просто зашкаливает», — сказал он в комментарии для YouTube-канала Judging Freedom, не назвав определенные цифры. Аналитик заявил, что если говорить о соотношении потерь среди российских и украинских военных, то «они достигают около восьми, девяти, или даже десяти к одному».

Кроме человеческих ресурсов, считает Джонсон, Киев теряет огромное количество бронетанковых соединений. Их число он тоже не назвал. Накануне пресс-служба Минобороны России показала трофейные танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley, захваченные у ВСУ на Запорожском направлении. Тогда же президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что американские Bradley и немецкие Leopard «прекрасно горят».

Речь идет о потерях, которые, как подсчитал аналитик, украинская сторона понесла за 7 или 8 дней своего наступления. Примерно столько дней назад Киев начал контрнаступление, подсчитал Джонсон.

Недостаточно вооружения

Неудачу ВСУ экс-аналитик ЦРУ объяснил тем, что у Киева нет военной авиации — самолетов и вертолетов для продвижения вперед и поддержки с воздуха. По его словам, Украина не располагает также достаточным количеством мобильной артиллерии и комплексов ПВО для отражения атак.

«Они не могут защищаться от атак, с которыми сталкиваются на земле. У украинцев нет большого количества мобильной артиллерии и комплексов ПВО, которые двигались бы вместе с войсками и уничтожали самолеты россиян», — сказал эксперт. Также он назвал наступление Киева «довольно беспорядочным», не сосредоточенным на каком-то одном месте.

В мае Джонсон высказывал мнение, согласно которому западные страны недооценили возможности армии России. По его словам, союзники Украины в лице стран Евросоюза и США ожидали, что у Москвы со дня на день закончатся ракеты. Однако, как отметил эксперт, Москва в настоящее время наносит удары «невиданными темпами».

В новом комментарии, подытоживая, Джонсон выразил уверенность, что у ВСУ не получится успешно провести наступательную операцию из-за отсутствия боевых возможностей.

«Никто не ожидал, что будет ноль потерь»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг же назвал потери ВСУ запланированными. По его словам, при начале большого наступления против «хорошо подготовленной линии обороны», которая включает минные поля и танковые рвы, потери неизбежны.

«Не было никакого плана, никто не ожидал, что будет ноль потерь. Реальность такова, что идут ожесточенные бои. И, конечно, с потерями также на украинской стороне», — сказал Столтенберг.

Президент России Владимир Путин накануне на встрече с военными корреспондентами заявил, что потери подразделений ВСУ, которые принимают участие в контрнаступлении, оказались в 10 раз больше российских. До 50% из этих украинские потерь глава России назвал безвозвратными. В норме показатель не превышает 30%.

По оценке главы Белоруссии Александра Лукашенко, армия Украины лишилась около 150 тыс. военных за время своего контрнаступления, которое, как считает президент, началось «четвертого, пятого, шестого числа». Около 40 тыс. из украинских военных погибли, еще 100 тыс. — ранены, сказал Лукашенко.

14 июня Минобороны РФ также сообщило о потерях ВСУ. «Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории», — говорится в заявлении министерства.