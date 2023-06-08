Путин обсудил ситуацию в районе Каховской ГЭС с врио главы региона

Владимир Путин обсудил с врио Херсонской области ситуацию в регионе из-за прорыва дамбы на Каховской ГЭС. Глава государства дал поручения и попросил проанализировать, что требуется местным жителям. Президент пока не планирует посещать область. Туда приехал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Правый берег Днепра посещал Владимир Зеленский и дал поручения по поводу эвакуации местных жителей. Украинская сторона вывезла из зоны подтопления 1995 человек, российская — 4280. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Помощь местным жителям

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию после прорыва плотины Каховсой ГЭС, сообщила пресс-служба Кремля на своем сайте.

По словам пресс-секретаря президента, Сальдо доложил Путину о происходящем на сегодняшний день в прилегающих к ГЭС областях субъекта. Президент поручил проанализировать, что требуется жителям региона. «Путин поручил провести анализ всего комплекса дополнительных потребностей, которые возникают у региона в связи с последствиями упомянутой диверсии и вызванным наводнением», — сказал Песков.

Глава государства дал указания МЧС, как именно в соответствии с российскими нормами оказывать помощь домохозяйствам, которые затопило в результате наводнения из-за прорыва Каховской ГЭС.

Как отметил Песков, Путин пока не планирует приезжать с визитом в зону подтопления в Херсонской области. При этом пресс-секретарь президента заверил, что тот в непрерывном режиме получает доклады о ситуации в регионе и держит ситуацию под личным контролем.

Эвакуация людей

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в зоне подтопления Каховской ГЭС, о чем он сообщил в своем Telegram-канале. На месте он провел совещание по ликвидации последствий разрушения плотины ГЭС. Также поднимали вопросы организации жизнеобеспечения затопленных территорий и эвакуацию населения.

По информации украинской Службы по чрезвычайным ситуациям, на правом берегу Днепра подтоплено 20 населенных пунктов и 2629 домов. Всего оттуда эвакуировали 1995 человек. В российских экстренных службах сообщали об эвакуации 4280 человек с левобережья Днепра, где затопило более 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах.

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о пяти погибших. Глава администрации региона со стороны Украины Виталий Ким сообщил об одном погибшем.

Врио главы Херсонской области Сальдо обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. По его информации, в результате погибли два человека, еще двое — ранены. Сальдо назвал обстрел намеренным.

Со стороны России Херсонскую область посетил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. Он прибыл, чтобы посмотреть, как строится процесс эвакуации местных жителей.

Игра в поддавки

Президент Турции ранее предложил создать международную комиссию для расследования разрушения Каховской ГЭС, в которую бы вошли представители Украины, России, ООН, Турции и других стран.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал предложение Анкары «игрой в поддавки с русскими», а также «постоянной игрой в квазисправедливость». В Москве пока никак публично не отреагировали на предложение Эрдогана.

Плотина Каховской ГЭС была повреждена, а затем частично разрушилась в ночь на 6 июня. Из-за прорыва дамбы вода из Каховского водохранилища затопила поселки с двух сторон Днепра, одну из которых (правую) контролирует Украина, вторую (левую) — Россия. В России ответственность за катастрофу возложили на Киев, назвав произошедшее «преднамеренной диверсией», связанной с неудачным контрнаступлением ВСУ. На Украине в повреждении ГЭС обвинили Москву.