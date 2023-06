Впервые после «холодной войны»: НАТО подготовило план прямого столкновения с Москвой

Военный план с секретным содержанием подготовили стратеги НАТО на случай прямого боевого столкновения с Российской Федерацией. Об этом говорится в статье обозревателя журнала Responsible Statecraft Иэна Дэвиса.

Участникам саммита НАТО в Вильнюсе, запланированном на июль, предложат на рассмотрение «тысячи страниц секретных военных планов», утверждает Дэвис.

В этих планах «впервые со времен «холодной войны» в деталях описан сценарий вероятного прямого военного столкновения с Москвой.

По словам Дэвиса, данные документы разрабатывали постоянные военные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. При этом планы не согласовывались с законодателями стран-участниц альянса и независимыми экспертами.

Дэвис указывает на то обстоятельство, что «отсутствие прозрачности, характерное для стратагем НАТО, создает большую проблему для демократического надзора».

Журнал Responsible Statecraft издается Институтом Куинси за ответственную государственную политику (Quincy Institute for Responsible Statecraft), исследовательским центром, финансируемым фондами Джорджа Сороса, Чарльза Коха, центром Карнеги, фондом братьев Рокфеллеров и другими организациями.

НАТО располагает пятью типами военных планов, отмечает RS. Глобальная «Концепция сдерживания и обороны евроатлантического региона» (The Concept for Deterrence and Defense of the Euro-Atlantic Area, DDA) определяет, как НАТО действует в мирное, кризисное и военное время для выполнения обязательств по коллективной обороне.

Концепция «Региональные планы» (Regional Plans, RP) описывает, как НАТО будет защищать тот или иной географический район, разъясняя логистические нюансы.

Тип концепций «Стратегические подчиненные планы» (Strategic Subordinate Plans, SSP) призван помочь эффективнее управлять силами в масштабе театра военных действий.



Семейство концепций «Требования к структуре вооруженных сил» (Force Structure Requirements, FRS) определяет количество сил и средств для реализации первых двух концептуальных стратегий, DDA и RP.

Наконец, пятый тип концепций «Модель вооруженных сил» (Force Model, FM) позволяет узнать требования для создания более мощных вооруженных сил на территории альянса – по сути, мобилизации.

18 мая агентство Reuters сообщило, что НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля планирует утвердить новые планы военного присутствия у границ c Россией, а также обсудить планы повышения боеготовности на случай возможной конфронтации с РФ. В сообщении также утверждалось, что на саммите в Литве лидеры страны блока утвердят «тысячи страниц секретных военных планов».

17 апреля газета The New York Times сообщила, что вооруженный конфликт на Украине подтолкнул НАТО к повышению своей боеспособности, как в период «холодной войны», и к подготовке к ведению боевых действий на своих границах.

«НАТО быстро переходит от стратегии, которую военные называют «сдерживанием путем возмездия», к стратегии «сдерживания путем воспрещения». Это означает революцию в практическом плане: больше войск, постоянно базирующихся вдоль российской границы, более тесная интеграция военных планов США и союзников, увеличение военных расходов», — говорится в публикации.

Прежняя стратегия подразумевала, что европейские члены альянса в случае нападения Российской Федерации будут пытаться держаться до прибытия союзных сил, в первую очередь, американских. И только после этого будут стараться нанести контрудар. К принятию новой стратегии НАТО подтолкнули Польша и страны Балтии, которые не желают столкнуться c периодом захвата своих территорий, как это происходит с Украиной, пишет NYT.

Переформатирование подхода НАТО состоит не только в том, чтобы сделать альянс более сильным и боеспособным, но и в том, чтобы сделать эту боеготовность более заметной для России — это является важнейшим элементом новой стратегии сдерживания.

29 июня 2022 года в новой концепции стратегической безопасности НАТО утвердило постулат, что Россия является «самой значительной и прямой» угрозой безопасности альянса.

«Организация больше не хочет рассматривать Россию как партнера, но готова сохранять каналы связи. Также НАТО заявляет, что не ищет конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для нее самой», — говорится в документе.

Там также сказано, что расширение НАТО на восток стало «историческим успехом альянса», укрепило его и обеспечило безопасность миллионам европейцев. Страны НАТО решили увеличить свои военные бюджеты более чем на 2% ВВП. На «восточном фланге» альянс развернет дополнительные мощные силы высокой боеготовности. Их укрупнят до уровня бригад.