The Telegraph обнародовал секретный план Черчилля против СССР

В мае 1945 года Великобритания разработала план военной операции против СССР. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на документ из Национального архива.

В документе CAB 120/691 указано, что спустя несколько дней после взятия Берлина советской армией премьер-министр королевства Уинстон Черчилль велел Объединенному штабу планирования подготовить операцию «Немыслимое» (Operation «Unthinkable»).

Согласно этой операции, западные союзники в течение двух месяцев после капитуляции гитлеровской Германии должны были вести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых СССР.

По данным издания, Советскому Союзу хотели навязать «волю США и Британской империи». Наступление должен был возглавить бывший командующий Королевской артиллерией и бригадный генерал Джеффри Томпсону, который хотел начать кампанию 1 июля 1945 года.

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