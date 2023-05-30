«Задача сложная, но решаемая». Как ПВО Москвы защищает столицу от атак дронов

Утром во вторник столица России была атакована беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Средствами РЭБ и зенитными ракетно-пушечным комплексами «Панцирь-С» БЛА были подавлены или уничтожены. С деталями удара и возможными мерами борьбы с дронами разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Каких-либо существенных повреждений и жертв удар беспилотных летательных аппаратов за собой не повлек. Президент Владимир Путин сообщил, что «система ПВО отработала штатно, но есть над чем поработать».

Следует отметить, что предъявление каких-либо претензий и обвинений (даже потенциального плана) к подразделениям и частям, предназначенным для зенитного ракетного прикрытия столицы России и Подмосковья, будет в любом случае и не совсем правильным, и далеко не объективным.

Дело в том, что подмосковная система ПВО (1-я армия ПВО/ПРО особого назначения в составе восьми зенитных ракетных полков ЗРС С-400 «Триумф») изначально не предназначалась для борьбы с малоразмерными и малоскоростными БЛА. К тому же подобные аппараты осуществляют полет на предельно малых высотах (60 метров и менее), обладают малой радиолокационной заметностью и изготовлены из композитных материалов.

А подмосковная система ПВО (ее другое название – А-50) создавалась исключительно как средство борьбы с пилотируемой авиацией (стратегическими бомбардировщиками и самолетами тактической авиации) и стратегическими крылатыми ракетами различных видов базирования.

Подчеркнем особо — какой-либо концептуальной ошибки в оценке обстановки в те времена допущено не было. Просто даже слов таких – малоразмерный БЛА – никто тогда не знал.

Стоит учитывать и еще одно важное обстоятельство. Боевой состав 1-й армии ПВО/ПРО особого назначения в 1990-е годы был резко сокращен. Количество зенитных ракетных полков в объединении с 28 уменьшилось до 8.

Что касается зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» в составе 1-й А ПВО ПВО/ПРО ОН, то он, безусловно, представляет собой эффективное средство борьбы с БЛА (что и доказал в ходе сегодняшнего отражения удара по Москве). Однако зенитных ракетных батарей «Панцирь», чтобы прикрыть все Подмосковье и абсолютно все подступы к столице, требуется, безусловно, в разы больше, чем располагает в настоящее время 1-я А ПВО ПВО/ПРО ОН. И эту проблему надо, разумеется, решать.

Что нам принципиально важно уяснить – повторятся ли подобные удары в ближайшем будущем и что надо делать для того, чтобы свести подобные угрозы к нулю.

Сам по себе БЛА как летательный аппарат (в том числе и в том виде, в котором он атаковал сегодня Москву) представляет собой весьма простое устройство.

Собирать его сотнями и тысячами на мощностях какого-либо комбайнового завода на Украине – вполне решаемая задача.



Кроме того, БЛА могут поставляться на Украину уже в готовом виде, в виде комплектов для последующей сборки, наконец, выпускаться по лицензиям иностранных фирм-производителей.

Критически важные элементы любого БЛА – двигатель и система наведения. Однако получить сотни двигателей от какой-либо фирмы на Западе (типа той же австрийской Rotax или германской Limbach Flugmotoren) для Украины в настоящее время большой проблемы не составляет.

Системами наведения ВСУ для своих беспилотных летательных аппаратов располагает. В этих целях может использоваться либо Starlink (глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX, с 2022 года используется ВСУ для наведения БЛА), либо NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Time and Ranging, Global Positioning System). Не стоит забывать и про инерциальные системы наведения, которые используются во многих современных БЛА.

Что касается дальности полета — напомним, иранский БЛА Shahed 136 имеет дальность полета 1000 км, а он в качестве мотора использует клон немецкого авиадвигателя Limbach L550E.

С оригинальной силовой установкой украинский беспилотный летательный аппарат полетит еще дальше. А это на практике означает, что многие важные объекты в европейской части России будут находиться в пределах досягаемости БЛА ВСУ.

Подводим итог. Принципиальных трудностей в производстве БЛА подобного типа на Украине нет. А это означает, что удары будут продолжены и, по всей видимости, количество беспилотных летательных аппаратов ВСУ в них будет только возрастать.

Что нужно делать

Для эффективной борьбы с БЛА в первую очередь нужна действенная система радиолокационной разведки и обработки данных. Она в настоящее время уже развернута, но ее возможности, по всей видимости, надо усиливать на порядок, если не на два. Сказать это легко, но возникает простой вопрос – а где взять необходимое количество техники и, самое главное, специалистов. Ведь речь может идти о развертывании по меньшей мере двух десятков новых отдельных радиолокационных рот.

Каждая рота – это 4-6 радиолокационных станций плюс АСУ для обработки информации. Для размещения нового подразделения, к примеру, на территории Курской или Белгородской области требуется значительный участок территории, причем не там, где это сочтут возможным местные власти, а только там, где это требуется по оперативно-тактическим соображениям.

А свободной земли в российском Черноземье нет, в мирное время землеотвод может длиться чуть ли не годами. Также необходимо подключение радиоэлектронных средств роты к промышленной электрической сети. Длительное несение боевого дежурства с электропитанием от собственных источников (дизельных электростанций или газотурбинных агрегатов) нецелесообразно с любой из точек зрения.

И это тоже проблема, которая разрешается отнюдь не в течение суток.

Как писала «Газета.Ru», в воссоздаваемой системе радиолокационной разведки зоны обнаружения РЛС всех типов (с многократным перекрытием) должны обеспечивать обнаружение и сопровождение всех возможных воздушных объектов с предельно малых высот. К этому надо добавить, что практически уже ко всем типам современных локаторов надо добавлять оптический канал.

Очень важное требование к РЛС дежурного режима в этом случае — их высокая подвижность. Время свертывания и развертывания локатора не должно превышать пяти минут.

Далее — и это, по всей видимости, одна из главнейших и важнейших задач — построение автоматизированной системы сбора, анализа радиолокационной информации и выдача своевременных целеуказаний всем возможным огневым средствам. Скорее всего, здесь без искусственного интеллекта не обойтись, а время запаздывания информации должно составлять не более нескольких секунд.

К борьбе с БЛА, помимо зенитных ракетных систем ближнего действия, малой и средней дальности, должны быть привлечены боевые вертолеты (специально подготовленные экипажи и боевые машины), укомплектованные подвесными контейнерами с 12,7-мм пулеметами — от 6 до 12 на каждом вертолете.

Чтобы всего одна выпущенная очередь приводила к безусловному поражению БЛА, поскольку второго захода на цель может и не быть.



Однако вертолеты смогут догнать БЛА далеко не всех типов. К примеру, большие беспилотные летательные аппараты обладают скоростью существенно большей, чем самый продвинутый вертолет. И в ряде случаев (на догонных курсах) геликоптер может и не настичь БЛА.

Поэтому для уничтожения беспилотников следует привлекать самолеты типа Як-130 и даже легкие турбовинтовые самолеты типа EMB-314 Super Tucano бразильской фирмы Embraer, оснащенные подвесными контейнерами с большим количеством стволов пулеметов и пушек калибра 12,7-23-мм.

Эти машины можно закупить в Бразилии (и не время сейчас экономить на подобных приобретениях). В дальнейшем самолет использовать не только как средство борьбы с БЛА, но для решения многих других задач.

Кроме того, по всей видимости, специализированные боевые бронированные машины на земле также надо оснащать зенитными пулеметными установками калибра 12,7-30-мм, причем количество стволов должно быть от четырех и выше. Оптические прицельные приспособления при этом должны отвечать всем современным требованиям. Подобные машины должны быть предназначены в первую очередь для борьбы с барражирующими боеприпасами (так называемыми дронами-камикадзе).

Весьма перспективным средством для борьбы с ударными БЛА представляется отечественный комплекс «Деривация-ПВО», оснащенный 57-мм автоматической пушкой с большой скорострельностью.

Эта система во многом позволит перекрыть дальность применения высокоточного оружия беспилотниками, то есть позволит уничтожить БЛА еще до пуска им средств поражения.

С уменьшением массо-габаритных характеристик и увеличения количества БЛА, принимающих участие в одном ударе, во весь рост встает проблема оснащения войск лазерным оружием, поскольку в настоящее время главная проблема (и это проблема из проблем, можно сказать) — огромный ценовой разрыв между стоимостью средств нападения (БЛА) и средств обороны (зенитных управляемых ракет).

Ударный дрон-камикадзе (он же барражирующий боеприпас) может стоить меньше тысячи долларов, а цена зенитной управляемой ракеты даже ближнего действия достигает уже несколько десятков тысяч долларов (и это по самым скромным оценкам).

Поэтому применение классических средств борьбы (ЗРК/ЗРС ближнего действия и малой дальности) с подобными воздушными объектами может привести к крайнему изнурению возможностей обороняющейся стороны и повлечь за собой, без всякого преувеличения, коллапс оборонно-промышленного комплекса этой страны в ходе длительного ведения боевых действий.

Наконец, крайне эффективное средство борьбы со всеми типами БЛА — применение средств радиоэлектронной борьбы.



Именно РЭБ в значительной степени может свести к нулю все боевые возможности БЛА, поскольку в любом случае на беспилотниках всех возможных типов есть радиоканалы, без которых навигация и боевое применение средств поражения становятся невозможными.

Кроме того, эффективным будет и ослепление видео (оптико-электронных) каналов, которые есть практически на всех БЛА.

Основное в деле борьбы с БЛА — это системный и комплексный подход. Если упущено хотя бы одно звено, эффективное поражение беспилотников становится невозможным. То есть это или система с необычайно малым временем реакции, или полное господство в воздухе БЛА вероятного противника со всеми последующими крайне негативными моментами.

Власти России знают, что следует делать для уплотнения системы ПВО Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин после утренней атаки дронов.

«В целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы. И мы будем это делать», — заключил он.