Глава Минобороны Шойгу: ВСУ за месяц потеряли 16 тысяч военнослужащих и 16 самолетов

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание, в ходе которого рассказал, что ВСУ потеряли за прошедший месяц 16 тыс. военнослужащих, 16 самолетов, 466 беспилотников и более 400 танков. По его словам, Запад требует от Киева перейти в наступление, несмотря на значительные боевые потери. Также министр рассказал, что за месяц российские системы ПВО перехватили 29 крылатых ракет Storm Shadow. О чем еще рассказал Шойгу — в нашем материале.

ВСУ за последний месяц потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, пять вертолетов, 466 БПЛА и более 400 танков, заявил на селекторном совещании глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, западные кураторы подталкивают Киев к началу наступления, несмотря на крупные потери.

«Кроме того, перехвачены и уничтожены 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow», — рассказал министр.

Он отметил, что несмотря на крупные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от Киева перейти к началу широкомасштабного наступления. «Наращиваются поставки Украине военной техники и вооружения. Мы отслеживаем объемы и пути поставок и при выявлении наносим удары».

Шойгу подчеркнул, что военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход СВО.

Также министр прокомментировал массовую атаку беспилотников на Москву и Подмосковье 30 мая, а также действия украинской диверсионной группы в Белгородской области 22-23 мая. По его словам, «используя натовское вооружение, киевская власть продолжает наносить удары по социальным объектам и проводит теракты против мирных российских граждан». Он отметил, что все восемь беспилотников были поражены: в Москве три БПЛА подавлены средствами РЭБ, пять БПЛА сбиты в Подмосковье ЗРПК «Панцирь».

Также Шойгу рассказал, что российские военные совершенствуют применение авиации в ходе СВО, осваивают новую технику и средства поражения.

Кроме того, он отдельно отметил работу военных медиков в зоне СВО и сообщил о награждении Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского орденом Александра Невского.

Наступление ВСУ

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении обозначил контуры обещанного наступления украинских военных. По его словам, на минувшем заседании ставки верховного главнокомандующего были приняты решения по «срокам, как [ВСУ] будут двигаться». Однако Зеленский снова не сообщил дат, когда оно начнется. Впрочем, украинское командование неоднократно заявляло, что наступление стартует в ближайшее время, но его даты публично объявляться не будут.

«Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика [обсуждались]. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты», — заявил в видеообращении Зеленский.

16 мая замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что украинским военным не хватает бронетехники для начала контрнаступления.

23 мая руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, напротив, заявил, что у ВСУ есть «необходимый минимум вооружений», подтвердив, что наступление скоро начнется. Однако он отметил, что военным все равно нужно больше оружия.

28 мая британская The Daily Telegraph сообщила, что украинские власти перешли к агрессивным методам мобилизации, пытаясь восполнить потери — повестки начали раздавать прямо на улицах. Издание привело слова одного из военных, которого повторно призвали на службу уже после возвращения из плена. По его словам, командование таким образом пытается увеличить численность личного состава перед наступлением.