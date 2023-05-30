«Будем двигаться»: Зеленский снова не назвал дату контрнаступления

Решения о начале контрнаступления приняты, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Конкретных дат операции он снова не обозначил. По словам политика, на последнем заседании ставки командующего обсуждались также обеспечение ВСУ боеприпасами, подготовка бригад и тактика.

На минувшем заседании ставки верховного главнокомандующего Украины были приняты решения по «срокам, как [ВСУ] будут двигаться». Об этом заявил по итогам заседания президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба политика.

При этом он не объявил, когда именно должно начаться украинское контрнаступление.

«Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика [обсуждались]. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты», — заявил в видеообращении Зеленский.

Он также выразил благодарность «каждому солдату и сержанту, офицеру и генералу, каждой бригаде, которые подготовились».

В понедельник, 29 мая, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский объявил, что скоро должно начаться наступление на Лиманском направлении. По его словам, задачи для подготовки операции были определены его штабом.

«Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним», — говорится в Telegram-канале Сырского.

16 мая замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что ВСУ не хватает бронетехники для начала контрнаступления. «К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление»,— сказал Игорь Жовква в интервью Sky News.

23 мая начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время.

«У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что начнется в ближайшее время», — заявил глава украинской военной разведки в интервью японской телерадиокомпании NHK.

Буданов также добавил, что украинским военным все еще нужен большой запас вооружений и боеприпасов для успешного продолжения своих операций. «Нужно больше оружия. Нужны истребители. Надеюсь, что у международного сообщества все готово для помощи Украине», — подчеркнул начальник ГУР.

28 мая британская газета The Daily Telegraph сообщила, что власти Украины перешли к агрессивным методам мобилизации, пытаясь восполнить потери в преддверии контрнаступления.

Издание приводит слова одного из военных ВСУ, которого повторно призвали на военную службу уже после возвращения из плена. По его словам, командование украинских войск пытается увеличить численность личного состава в преддверии контрнаступления. По данным источников The Daily Telegraph, повестки раздают прямо на улице.

В тот же день бывший офицер ВМС США и профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс в статье для портала 19fortyfive заявил, что Украина раскрутила тему контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия.

«Украинские лидеры использовали предстоящее наступление в качестве рычага, чтобы поддерживать поставки западных вооружений», — написал он.

По словам Холмса, несколько недель в мире обсуждают весеннее контрнаступление украинской армии, но весна заканчивается, а операция ВСУ до сих пор не началась. Экс-офицер ВМС отметил, что Киев «поступил самым неуклюжим образом», готовя «стратегическую неожиданность» для противника.

Автор полагает, что украинская армия может провести ложный маневр в одном или двух местах, прежде чем начать общее наступление по всей линии соприкосновения, но сомнительно, что она решится на лобовую атаку.

27 мая глава Совбеза Украины Алексей Данилов сказал, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление, как только командование отдаст такой приказ, то есть в любое время. При этом единого мнения среди украинских чиновников о контрнаступлении нет. Ранее советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ «идет уже несколько дней».