Киев под обстрелом: какими ракетами ВС РФ нанесли удар по объектам в городе

Киев попал под обстрелом. По словам мэра Виталия Кличко, украинскую столицу сотрясли несколько взрывов. Очевидцы сообщают, что всего было слышно более десятка взрывов, также работала система ПВО и звучали сирены воздушной тревоги. По данным российских СМИ, Киев обстреляли баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов пообещал дать «скорый ответ» на обстрелы.

Утром понедельника, 29 мая, Киев был обстрелян гиперзвуковыми и баллистическими ракетами ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Мощнейший удар по Киеву наносится гиперзвуковыми и баллистическими ракетами, он застал врасплох ПВО», — говорится в публикации.

В 11:32 мск также сообщалось, что была выпущена «новая волна ракет». Взрывы также раздаются в пригородах Киева и Черниговской области.

По данным канала, один из ударов был нанесен по позиции ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны.

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Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Киев был атакован баллистическими ракетами «Искандер» или «Кинжал». Его мнение поддержал представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат – ракеты, по его словам, летели «по баллистической траектории», с севера.

«Взрывы слышны в центре города, объявлена воздушная тревога, работает [система] ПВО», — сообщил один из очевидцев изданию Klymenko Time.

По словам другого очевидца, киевляне в панике стали прятаться после первых взрывов в подвалах домов и метро.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на местах взрывов работают оперативные службы. По его словам, в Оболонском районе города начался пожар после падения обломков ракеты, пожарные тушат огонь.

29 мая Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник Вооруженные силы нанесли групповой авиаудар высокоточным оружием большой дальности по объектам на аэродромах Украины.

По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, цель удара была достигнута — поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.

Глава Киевской военной администрации Сергей Попко впоследствии заявил, что все летевшие на Киев ракеты были сбиты. В ряде районов города, однако, упали обломки ракет противовоздушной обороны ВСУ и сбитых ракет РФ.

Сообщалось падении обломков ракет в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах. В том числе обломки упали на проезжую часть и на нежилое строение. Пожары были потушены. По словам Кличко, пострадал один человек.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева, сообщает украинское издание «Страна».

«Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят», — сказал Буданов.

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин объяснил, почему российская армия наносит удары по Украине.

«Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк?» — заявил он.

Накануне власти Белгородской области РФ сообщали об очередном обстреле российского города Шебекино со стороны Украины.