«Украина выходит на финишную прямую перед контрнаступлением»

По словам главы Минобороны Украины, ВСУ вышли на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению. По его словам, личный состав подготовлен к наступательным действиям и обладает всем необходимым вооружением. Резников отметил, что осталось за малым — дождаться решения военного командования, и будет понятно «как, где и когда». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет дожидаться поставок американских истребителей, и пойдет в контрнаступления с уже имеющимся вооружением. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Украины в интервью «24 каналу» заявил, что ВСУ и военное командование выходят на финишную прямую перед контрнаступлением.

«Мы выходим на финишную прямую, когда можем сказать: «Да, все готово». А дальше по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда»,

— сказал Резников.

Также Резников заявил, что не сомневается в успехе предстоящего контрнаступления и добавил, что личный состав к действиям подготовлен и обеспечен всем необходимым вооружением.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве больше не могут ждать поставок западных истребителей и другого наступательного вооружения, и намерены начать контрнаступления с той номенклатурой вооружений, которая есть уже сейчас.

«Мы будем начинать до того, как у нас появятся F-16», — сказал он, отметив, что истребители усилили бы потенциал ВСУ, однако «затягивать контратаку больше нет возможности».

Как полагает Зеленский, на Западе напрасно беспокоятся за реакцию президента России Владимира Путина на передачу Украине истребителей, так как «самое страшное уже случилось».

29 апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объявил о некотором «прогрессе» в вопросах поставок истребителей. О передаче ВСУ самолетов пока речи не идет, однако некоторые страны выразили желание начать подготовку летчиков.

«Прогресс есть. У нас есть четкие сигналы от некоторых стран о том, что они готовы начать подготовку украинских пилотов на F-16», — сообщил Кулеба.

30 апреля советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что украинским летчикам понадобится порядка трех месяцев, чтобы обучиться пилотированию F-16. Ранее Игнат утверждал, что украинские летчики с середины лета проходят обучение в США пилотированию на F-15 и F-16. По его словам, обучение проводилось в составе двух авиаэскадрилий.

17 апреля замглавы Пентагона Колин Каль утверждал, что Вашингтону понадобится около полутора лет, чтобы поставить Киеву F-16, если такое решение все же будет принято.

Когда наступление

29 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову заявил, что ВСУ должны начать контрнаступление до 15 мая.

«Может быть, 9 мая они нам дадут передохнуть, но до 15-го наступление будет 100%», — сказал Пригожин.

В марте-апреле, когда, согласно разным источникам, ВСУ должны были перейти в контрнаступление, это было невозможно осуществить как из-за погодных условий, так и из-за «каких-то внутренних проблем». В сложившейся обстановке, отметил Пригожин, необходимо наладить доставку боеприпасов для российских военных на линию боевого соприкосновения.

Также 29 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сроки контрнаступления ВСУ снова сдвинут из-за погоды: в Запорожье ежедневно идут дожди, и ни транспорт, ни военная техника не смогут проехать по полям. «Они просто увязнут. Но наступление может начаться в мае с установлением сухой погоды», — подытожил он.

Рогов также рассказал, что на Запорожское направление переброшены силы 116-й и 118-й бригад территориальной обороны, а также 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. По его словам, они уже рассредотачиваются по области, и, таким образом, актив украинских военных к уже имеющимся 12 тыс. военнослужащих пополнился еще на 12-15 тыс. военных.