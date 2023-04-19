«Столько старых «Жигулей» давно не видел». Путин рассказал о поездке в Донбасс

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита на территорию Херсонской области и Луганской народной республики (ЛНР) встретился с российскими офицерами в штабах. Об этом он сам сообщил в видеообращении, передает РИА Новости.
Он добавил, что приехал сам, чтобы не вызывать военных к себе и не отрывать их от места службы.
«Обстановка требует, чтобы они были на месте», — объяснил Путин.
Президент посетил штаб группировки «Днепр» в Херсонской области и штаб Росгвардии «Восток» в ЛНР. В обоих местах он заслушал доклады военных о положении дел в зоне боевых действий.
Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им в дар копии иконы Спаса Нерукотворного. Это изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе — платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик Спаса Нерукотворного изображали на боевых знаменах Русского царства и Московского княжества в Средние века.
В поездке Путина не сопровождали ни министр обороны Сергей Шойгу, ни командующий российскими войсками в зоне СВО Валерий Герасимов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военачальники участвовали в совещаниях по видеосвязи.
В район штаба группировки войск «Днепр» Путин, как сообщается, прилетел на вертолете, а затем на машине добрался до самого командного пункта. К штабу группировки «Восток» в ЛНР российский верховный главнокомандующий также добирался на вертолете.
Песков также прокомментировал сообщения о том, что Путин якобы не посещал Херсонщину и Луганщину 18 апреля – на видео он говорит, что «сейчас же вот будет Пасха» — при этом пасхальное воскресенье было 16 апреля. Как пояснил представитель Кремля,
Пасха в православии «продолжается 40 дней, и текущая неделя тоже пасхальная — просто ошибочно ухватились за эту фразу сразу и стали делать гипотезы того, чего не было».
Во время поездки в новые регионы Путин также обратил внимание на то, что жители ездят на старых отечественных автомобилях.
«Я такого количество старых автомобилей — «Лад» и «Жигулей», — давно уже не видел. Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные. Парк автомобилей сразу наводит на определенные мысли», — сказал Путин на совещании с правительством.
Президент отметил, что доходы у жителей ЛНР скромные, а уровень цен даже выше, чем в Ростовской области. Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Марату Хуснуллину подумать над решением этой проблемы.
«Поддержать сельхозпроизводителей, расширить возможности переработки на месте, вложить средства: дать возможность местным, либо привлечь инвестиции с других регионов, создать соответствующие базы хранения товаров на этих территориях», — предложил президент.
В конце марта 2023 года Владимир Путин впервые приехал в Донбасс — он посетил Мариуполь, где осмотрел новый жилой квартал посреди разрушенного в ходе боев города.