«Столько старых «Жигулей» давно не видел». Путин рассказал о поездке в Донбасс

Владимир Путин сообщил, что приехал в зону спецоперации на Украине, чтобы не отрывать военных от места службы. В Кремле сообщили, что президент посетил штабы в Херсонской области и ЛНР, выслушал доклады о положении дел и поздравил военнослужащих с Пасхой, передав им копии иконы Спаса Нерукотворного. Представитель Кремля Дмитрий Песков также разъяснил, почему Путин сказал «сейчас будет Пасха», хотя визит президента был анонсирован уже после православного праздника.

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита на территорию Херсонской области и Луганской народной республики (ЛНР) встретился с российскими офицерами в штабах. Об этом он сам сообщил в видеообращении, передает РИА Новости.

Он добавил, что приехал сам, чтобы не вызывать военных к себе и не отрывать их от места службы.

«Обстановка требует, чтобы они были на месте», — объяснил Путин.

Президент посетил штаб группировки «Днепр» в Херсонской области и штаб Росгвардии «Восток» в ЛНР. В обоих местах он заслушал доклады военных о положении дел в зоне боевых действий.

Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им в дар копии иконы Спаса Нерукотворного. Это изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе — платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик Спаса Нерукотворного изображали на боевых знаменах Русского царства и Московского княжества в Средние века.

В поездке Путина не сопровождали ни министр обороны Сергей Шойгу, ни командующий российскими войсками в зоне СВО Валерий Герасимов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военачальники участвовали в совещаниях по видеосвязи.

В район штаба группировки войск «Днепр» Путин, как сообщается, прилетел на вертолете, а затем на машине добрался до самого командного пункта. К штабу группировки «Восток» в ЛНР российский верховный главнокомандующий также добирался на вертолете.

Песков также прокомментировал сообщения о том, что Путин якобы не посещал Херсонщину и Луганщину 18 апреля – на видео он говорит, что «сейчас же вот будет Пасха» — при этом пасхальное воскресенье было 16 апреля. Как пояснил представитель Кремля,

Пасха в православии «продолжается 40 дней, и текущая неделя тоже пасхальная — просто ошибочно ухватились за эту фразу сразу и стали делать гипотезы того, чего не было».

Во время поездки в новые регионы Путин также обратил внимание на то, что жители ездят на старых отечественных автомобилях.

«Я такого количество старых автомобилей — «Лад» и «Жигулей», — давно уже не видел. Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные. Парк автомобилей сразу наводит на определенные мысли», — сказал Путин на совещании с правительством.

Президент отметил, что доходы у жителей ЛНР скромные, а уровень цен даже выше, чем в Ростовской области. Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Марату Хуснуллину подумать над решением этой проблемы.

«Поддержать сельхозпроизводителей, расширить возможности переработки на месте, вложить средства: дать возможность местным, либо привлечь инвестиции с других регионов, создать соответствующие базы хранения товаров на этих территориях», — предложил президент.

В конце марта 2023 года Владимир Путин впервые приехал в Донбасс — он посетил Мариуполь, где осмотрел новый жилой квартал посреди разрушенного в ходе боев города.