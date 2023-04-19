«Понять, доходят они или нет». В Госдуме объяснили, зачем нужны электронные повестки этой весной

Электронные повестки, которые могут прийти призывникам в нынешний весенний призыв, не будут иметь юридической силы — об этом заявил депутат Госдумы Картаполов. По его словам, речь идет о тестовой рассылке — для проверки самого механизма. Эти повестки будут дублироваться обычными бумажными. Ранее о тестовом характере рассылки электронных повесток в текущий призыв говорил военком Москвы Локтев.

В идущий сейчас весенний призыв в армию электронные повестки не будут иметь юридической силы, а их рассылка будет носить тестовый характер. Об этом SHOT заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме. Чтобы понять: доходят они или не доходят. Апробация системы. Юридической силы они не будут иметь», — сообщил депутат.

Таким образом он подтвердил слова московского военного комиссара Максима Локтева — 17 апреля тот заявил, что рассылка электронных повесток в рамках весеннего призыва через «Госуслуги» будет осуществляться в тестовом режиме.

Позже Картаполов в беседе с РИА Новости уточнил, что в текущий призыв электронные повестки обязательно будут дублироваться традиционными способами.

Локтев в понедельник также рассказывал, что электронные повестки будут сопровождаться СМС-рассылкой от военкоматов. Но для этого еще необходимо принять соответствующую нормативную базу.

Вместе с тем заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев 19 апреля рассказал, что существующий у ЦИКа регистр избирателей может быть использован для создания нового реестра военнообязанных.

«У нас есть регистр избирателей, и в нем находятся граждане с возраста 14+, это государственная система, и поэтому государство может использовать эту систему в тех направлениях, которые считает целесообразными, соответствующее есть решение», — объяснил Булаев.

Поправки в законодательство о воинском учете Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях 11 апреля, спустя три дня их подписал президент Владимир Путин. Они подразумевают сразу три нововведения: создание единого реестра военнообязанных, создание механизма рассылки электронных повесток, а также ряд запретов для уклонистов.

Новый реестр военнообязанных, оператором которого станет Минобороны, должен стать базой данных обо всех российских гражданах, подлежащих призыву и находящихся в запасе. Персональные сведения о россиянах туда будут передавать почти все государственные органы, включая ЦИК, МВД, ФНС. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, реестр полноценно заработает не раньше осени 2023 года.

Электронные повестки будут представлять собой уведомления, приходящие в личный кабинет «на одном из государственных информационных ресурсов». Глава Минцифры Максут Шадаев 12 апреля говорил, что этим ресурсом станет портал «Госуслуг».

Однако 17 апреля пресс-служба ведомства уточнила, что официально интернет-ресурс, куда будут приходить электронные повестки, еще не определен, это будет сделано отдельным правительственным актом.

Электронные повестки будут приравнены к обычным и станут считаться врученными спустя семь дней с момента появления в создаваемом ресстре повесток. При этом власти заверяли, что электронные повестки будут дублироваться традиционными. Кроме того, за гражданами сохраняется право удалить аккаунт на «Госуслугах», тогда повестка военнообязанному должна прийти в классической «бумажной» форме.

Меры по борьбе с уклонистами включают запрет на выезд за границу с момента вручения повестки. Если призывник в течение 20 дней не явится в военкомат или не предоставит документы, подтверждающие отсрочку от армии, на него налагается ряд запретов. В частности, ему нельзя будет совершать сделки с недвижимостью и транспортом, садиться за руль, открывать ИП, оформляться в качестве самозанятого, а также ему начнут отказывать в выдаче кредитов в банках.