Пушилин приехал в Бахмут. Одновременно с ним окрестности города посетил командующий ВСУ

Денис Пушилин опубликовал видео, снятое, по его словам, в Бахмуте (Артемовске). Он заявил, что город сейчас «освобождается «вагнерами», а украинская армия «не жалеет ни город, ни своих, гонит в мясорубку». Одновременно с Пушилиным командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил Бахмутское направление. Он заявил, что «бои носят жесткий характер с обеих сторон», но ситуация в городе остается «контролируемой».

Врио главы ДНР Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой он говорит, что посетил Бахмут (российское название — Артемовск). На заднем плане слышны выстрелы и взрывы, видны развалины города.

«Ну что, уважаемые друзья, вот он, наш Артемовск, освобождается «вагнерами», — заявил Пушилин. По его словам, вооруженные силы Украины «не жалеют ни город, ни своих, гонят в мясорубку».

Пушилин пообещал выложить более подробное видео «чуть позже». «Это маленький анонс… Наши подразделения продолжают освобождать русские земли», — сказал он.

В этот же день стало известно, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский вновь посетил «самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении».

Как сообщил медиацентр Министерства обороны Украины, в ходе визита Сырский заслушал доклады командиров воинских частей и группировок, а также вручил награды военнослужащим.

«Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Враг перешел к так называемой «сирийской» тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая», — заявил украинский командующий.

Такая тактика подразумевает уничтожение любых важных объектов на территории с тем, чтобы они не достались противнику.

По словам Сырского, Украина истощила ЧВК «Вагнер» в Бахмуте и теперь Россия «вынуждена привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения».

Днем ранее Сырский опубликовал видеозапись положения в окопах, залитых весенней водой, где бойцы передвигаются по слою жидкой грязи.

Обстановка в городе

Итальянская газета Corriere Della Sera опубликовала репортаж с Бахмутского направления. В разговоре с изданием украинские военные подтвердили, что российские силы продвигаются вглубь города.

«Справедливо то, что говорят СМИ со ссылкой на разведывательные службы НАТО, русские сильно продвинулись за последние дни в центре Бахмута, и наши пути снабжения стали более хрупкими», — приводит газета слова украинских военнослужащих.

Солдаты поделились с журналистами своими предположениями, согласно которым идея Генштаба — «держаться в западной городской зоне, чтобы уничтожить максимальное количество российских солдат и сосредоточить их внимание», пока готовится украинское контрнаступление.

«Однако, когда станет слишком тяжело, и наши люди рискуют оказаться в окружении, они получат приказ отступать», — отметили собеседники Corriere Della Sera.

Наиболее эффективным оружием украинские военные назвали беспилотники с бомбами и противотанковые ракеты у пехоты. По их словам, бои между танками в городе практически не происходят.

3 апреля основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над городской администрацией Бахмута подняли знамя ЧВК и российский флаг с надписью в память о военкоре Владлене Татарском (он же — Максим Фомин), который погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга.

«Юридически мы взяли Бахмут. И командиры подразделений, которые брали администрацию и весь центральный квартал, понесут и поставят эти знамена», — заявил Пригожин и уточнил, что «в западных кварталах остался противник».

16 марта газета New York Times сообщила, что Пентагон выразил обеспокоенность руководству Украины по поводу большого расхода боеприпасов под Бахмутом. По мнению американской стороны, это может помешать украинской армии провести запланированное весеннее контрнаступление. По информации издания, США предостерегли Украину от чрезмерного использования артиллерийских боеприпасов в боях за город, поскольку союзники Киева не могут организовать поставки снарядов в достаточном количестве.

Бахмут расположен в 80 км к северу от Донецка. Это важный транспортный узел для снабжения вооруженных сил Украины, отмечает РИА Новости. Сейчас снабжение украинских военных в Бахмуте идет через город Часов Яр. Бои за Бахмут продолжаются более полугода.

В марте украинские власти сообщали, что в городе осталось менее четырех тысяч жителей. По словам вице-премьера Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, до начала военных действий там проживало более 70 тыс. человек. Как заявлял глава областной администрации Павел Кириленко, город к началу 2023 года был разрушен более чем на 60%.