CNN: Украина изменила «военные планы» после утечки секретных документов Пентагона

Киеву пришлось изменить «некоторые военные планы» после публикации в сети секретных документов Пентагона, сообщает CNN. Утечка произошла в момент подготовки Украиной контрнаступления и раскрыла «ключевые недостатки в украинском вооружении, противовоздушной обороне, размерах и готовности батальонов», отмечает телеканал. По данным CNN, опубликованные документы также показали, что США шпионят не только за своими противниками, но и за союзниками — в частности, за украинским руководством.

Украина изменила «некоторые военные планы» из-за утечки секретных документов Пентагона, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. CNN не уточняет, в чем именно заключаются изменения и какого они масштаба.

«Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации», — сказано в сообщении CNN.

Издание обращает внимание, что информация о не лучшем состоянии украинской армии в начале марта (дефицит боеприпасов и недоукомплектованность ударных корпусов) утекла в критический момент подготовки Киевом контрнаступления, из-за чего часть планов пришлось пересмотреть.

Часть архива «раскрывает ключевые недостатки в украинском вооружении, противовоздушной обороне, размерах и готовности батальонов», указывает CNN.

Кроме того, опубликованные документы показали, что США шпионят не только за вероятными противниками, но и за своими союзниками — в частности, Израилем, Южной Кореей и Украиной. Это может поставить под угрозу важные международные отношения и скомпрометировать конфиденциальные источники американских ведомств, пишет CNN.

Прослушка властей Украины

В общей сложности телеканал изучил 53 «слитых» документа, предположительно относящихся к периоду с середины февраля по начало марта. Один из них подтверждает, что США шпионят за президентом Украины и прослушивают его совещания.

«Это неудивительно», — сказал источник CNN, близкий к Зеленскому. Однако, по его словам, украинские чиновники «глубоко разочарованы» утечкой.

Телеканал, ссылаясь на отчет американской разведки, отмечает, что Зеленский в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России» с помощью беспилотников, поскольку у Украины нет дальнобойного оружия.

Эти данные, по мнению журналистов CNN, могут объяснить нежелание американских властей предоставлять Украине ракетные комплексы большой дальности — из-за опасений, что Киев использует их для нанесения ударов по территории России.

Утечка или фальсификация

Два американских чиновника в беседе с Reuters на условиях анонимности допустили, что опубликованные документы, в том числе те, которые содержат данные о состоянии Вооруженных сил Украины, могли подделать.

По их мнению, бумаги могли сфальсифицировать, чтобы ввести в заблуждение следователей или навредить интересам США. Независимая проверка документов на подлинность пока не проводилась, а Пентагон ранее заявил, что начал проверку их достоверности.

«Министерство обороны продолжает проверять и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и которые, как представляется, содержат секретные и строго секретные материалы», — заявило ведомство.

Источники Reuters полагают, что глубина тем, отраженных в документах, говорит о том, что архивы опубликовал гражданин США. В настоящее время следствие изучает мотивы произошедшей утечки. Американский чиновник на условиях анонимности сказал изданию, что следователи рассматривают четыре или пять теорий, объясняющих ее причину: от недовольного сотрудника до внутренней угрозы, нацеленной на подрыв национальной безопасности США.

Самая масштабная утечка со времен Сноудена

Секретные документы американской разведки появились в СМИ и соцсетях на прошлой неделе. В общей сложности было опубликовано более 100 файлов, касающихся американской национальной безопасности в отношении Украины, Китая и Ближнего Востока, а также слежки за союзниками и противниками Вашингтона. The Telegraph назвал случившееся крупнейшей утечкой секретов со времен Эдварда Сноудена и «оглушительным провалом» американских спецслужб.

Первой об обнаружении в сети файлов под грифом «совершенно секретно» в ночь на 7 апреля сообщила газета The New York Times. Она обратила внимание на то, что различные интернет-платформы, в частности Telegram и Twitter, буквально «заполонили» материалы, содержащие подробную информацию о планах США и НАТО по содействию Украине перед весенним контрнаступлением.

В документах не было конкретной информации о его дате и месте, однако подробно описывались намерения Украины по формированию возможного числа бригад, которые будут участвовать в наступлении, а также количество военной техники, которую Киев может получить от союзников. В архивах также говорилось о проблемах украинской армии, в частности, о дефиците боеприпасов.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию The Washington Post, что «утечка разозлила киевское военное и политическое руководство, которое стремилось скрыть от Кремля уязвимые места, связанные с нехваткой боеприпасов и другими данными о боевых действиях».

The New York Times также утверждает, что американской разведке удавалось получать информацию почти из всех российских ведомств и спецслужб, что позволяло Вашингтону предупреждать украинское руководство о времени планируемых Россией ударов и даже конкретных целях.

По данным The Washington Post, утечка документов вызвала переполох в Пентагоне и «скорее всего является настоящей». Представитель оборонного ведомства Сабрина Сингх объявила о создании «межведомственной группы» для оценки последствий публикации секретных данных.