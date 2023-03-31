«Готова ли Европа к череде гробов?». Медведев оценил шансы введения миротворцев на Украину

Страны Евросоюза близки к обсуждению отправки на Украину миротворческого контингента, заявил в интервью радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Кроме того, политик считает возможность новой мировой войны вполне реальной — по его словам, это «не литературное преувеличение». В свою очередь зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные миротворцы попытаются «установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, возможные переговоры на эту тему — очень опасны. Подробнее — в нашем материале.

Власти ЕС близки к началу обсуждения отправки на Украину миротворческого контингента, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны – члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа на Украину, или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе»,

— заявил он в интервью радио Kossuth.

Еще год назад, напомнил политик, в ЕС велись споры об отправке летального оружия Украине.

«Страны Запада колебались. Сейчас это не вопрос. Сейчас вопрос — только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска», — отметил Орбан.

Кроме того, он заявил, что считает реальной опасность начало новой мировой войны. По его словам, это «не литературное преувеличение». Также он не видит, чтобы европейских лидеров, поддерживающих мир, становилось больше.

11 марта Орбан уже говорил о том, что отдельные страны ЕС или НАТО могут отправить своих военных на Украину. По его словам, европейские страны охватила «военная лихорадка». Тогда Орбан подчеркнул, что мир «никогда не был так близок к перерастанию локальной войны в мировую».

Официальные лица Евросоюза неоднократно подчеркивали, что ЕС не намерен участвовать в конфликте на Украине напрямую. «Этого не происходит и не произойдет», — говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. О том же заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, отмечавший, что альянс не ищет войны с Россией.

«Череда гробов»

Возможность отправки западных миротворцев на Украину прокомментировал в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, целью отправки миротворцев будет установление «на линии соприкосновения выгодного им мира с позиции силы».

«Натовцы – не просто оборзевшие твари, соскочившие с катушек от своего жлобства и наглости. Они держат всех остальных за конченых п… придурков. И, цинично ухмыляясь, предлагают свои «миротворческие» услуги. Их истинные намерения ясны – установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы. Ввести свои «миротворческие» войска на Украину с автоматами и на танках, в каких-нибудь синих касках с жёлтыми звёздами», — написал Медведев.

Кроме того, он напомнил об опыте операций «миротворческого» контингента США и их союзников в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане и странах Африки.

«Так называемые миротворцы НАТО просто собираются вступить в конфликт на стороне наших врагов. <…> Развязать третью мировую, которой на словах так опасаются. Такие «миротворцы» – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре», — добавил он.

Медведев отметил, что западные миротворцы на украинской территории окажутся законными целями для российских военных – «они комбатанты, а не «писмейкеры».

«Остается только уточнить, а готова ли Европа к длинной череде гробов своих «миротворцев»?»

— заключил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также оценил заявление Орбана.

«Это заявление очень важное. Если речь идет уже о каких-то переговорах, то это потенциально, чрезвычайно опасное обсуждение», — сказал он на брифинге.

Песков обратил внимание, что подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон конфликта.

Ситуацию также прокомментировал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Парламентской газетой». По его мнению, Москва вряд ли бы одобрила отправку на Украину западных миротворцев.

«Для того, чтобы вводить миротворцев, надо согласие обеих противоборствующих сторон, то есть не только Украины, но и России. Я не думаю, что Россия может пойти на такое решение», — сказал он.

Также, по его словам, миротворцы еще нигде в мире не завершали свою функцию существенным позитивным результатом. В целом, добавил он, эта идея обречена на провал.