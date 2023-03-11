«Европа скатывается к войне». Премьер Венгрии опасается предложения отправить на Украину войска

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считает, что лидеров западных стран охватила «военная лихорадка», поэтому наращивание поставок вооружений Киеву стало активнее. Вскоре, по его мнению, может прозвучать предложение об отправке западных военных на Украину. Также, по его словам, мир «никогда не был так близок к перерастанию локальной войны в мировую». НАТО и лидеры западных стран неоднократно утверждали, что не будут отправлять военных на Украину и не стремятся вступать в прямое противостояние с Россией.

В интервью радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада приближаются к моменту, когда может быть сделано предложение об отправке войск на Украину.

«Мы очень близки, я думаю, к серьезному предложению об отправке солдат союзных Украине стран через границу на территорию Украины»,

— считает премьер.

По его словам, лидеров западных стран охватила «военная лихорадка», поэтому Украина получает все больше оружия, в том числе, в котором было ранее отказано. «Немцы начинали с шлемов, а теперь они шлют танки, хотя прежде это заявлялось как абсолютное табу», — отметил он.

Орбан подчеркнул, что мир «никогда не был так близок к перерастанию локальной войны в мировую».

О своих опасениях Орбан заявлял еще 27 февраля во время выступления в парламенте. По его словам, в Будапеште следят за поставками вооружения Киеву и опасаются, что ЕС объявит об отправке военных одной из стран союза на Украину.

«Венгерское правительство с серьезной обеспокоенностью наблюдает, как Европа скатывается к войне. Если так будет продолжаться и дальше, найдутся те, кто отправит солдат», — заявил он.

Орбан напомнил, что венгры еще в прошлом году решили оставаться в стороне от конфликта. Венгерское правительство сочувствует и помогает Украине, но интересы Киева не могут стоять выше интересов Будапешта, подчеркнул он.

«Поставлять больше и быстрее»

8 марта глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы оборонных ведомств стран Евросоюза в целом согласились с его предложением о порядке военной помощи Украине. Также он повторил уже ранее озвученный им призыв ускорить сроки поставок боеприпасов Украине, уменьшить их цену и увеличить объемы поставок. По его словам, нужно «поставлять больше, но при этом быстрее».

Глава дипломатии ЕС сообщил, что доложил министрам обороны о предлагаемых им «трех направлениях» поддержки Украины боеприпасами, которые должны осуществляться одновременно. Предлагается организовать срочные поставки Киеву боеприпасов — как калибров НАТО, так и калибров армий стран бывшего Варшавского договора — из существующих запасов ЕС, на это предлагается выделить €1 млрд из средств Европейского фонда мира. Также предлагается консолидировать новые заказы на боеприпасы государств-членов — это, по мнению Борреля, позволит снизить цены на продукцию военно-промышленного комплекса и сократить сроки поставок. Наконец, он заявил, что необходимо увеличить мощности оборонно-промышленного комплекса стран Евросоюза, чтобы удовлетворять как внутренний спрос, так и запросы Украины.

Обещания Запада

4 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует поставлять Украине самолеты и отправлять своих военных, поскольку это грозит переходом конфликта к полномасштабной войне.

«Мы согласны, что там не должно быть ни самолетов НАТО, ни натовских сухопутных сил. <...> Мы понимаем отчаяние, но мы также верим, что если мы [установим бесполетную зону], то получим что-то, что может привести к полномасштабной войне в Европе», — сказал он.

В декабре 2022 года Столтенберг заявлял, что Сейчас НАТО «сильнее, чем когда-либо».

25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил прямое участие солдат НАТО в боевых действиях на Украине и создание над страной бесполетной зоны.

«Мы ни при каких обстоятельствах не будем посылать сухопутные войска. Прямого участия солдат НАТО в боевых действиях на Украине не будет. Этого не было до сих пор и не произойдет в будущем» — сказал Шольц.

21 декабря 2022 года высокопоставленный представитель Белого дома напомнил, что президент США Джо Байден не собирается отправлять американские войска на Украину.

«Он [Джо Байден] не колебался и не будет колебаться ни завтра, ни через месяц, ни через год насчет того, что США не направят войска на Украину, чтобы сражаться с россиянами напрямую», — сказал чиновник.

Сам Байден заявил об этом 10 ноября.

«Меня очень часто спрашивали, предпочтем ли мы предоставить американские самолеты, чтобы гарантировать безопасность воздушного пространства над Украиной. Я сказал: «Нет, мы не собираемся этого делать. Мы не собираемся ввязываться в третью мировую войну, захватывая российские самолеты и напрямую ввязываясь в конфликт». Но обеспечим ли мы Украину всем, чтобы они имели возможность защищаться? Да», — сказал Байден.