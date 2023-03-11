«Европа скатывается к войне». Премьер Венгрии опасается предложения отправить на Украину войска

В интервью радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада приближаются к моменту, когда может быть сделано предложение об отправке войск на Украину.
«Мы очень близки, я думаю, к серьезному предложению об отправке солдат союзных Украине стран через границу на территорию Украины»,
— считает премьер.
По его словам, лидеров западных стран охватила «военная лихорадка», поэтому Украина получает все больше оружия, в том числе, в котором было ранее отказано. «Немцы начинали с шлемов, а теперь они шлют танки, хотя прежде это заявлялось как абсолютное табу», — отметил он.
Орбан подчеркнул, что мир «никогда не был так близок к перерастанию локальной войны в мировую».
О своих опасениях Орбан заявлял еще 27 февраля во время выступления в парламенте. По его словам, в Будапеште следят за поставками вооружения Киеву и опасаются, что ЕС объявит об отправке военных одной из стран союза на Украину.
«Венгерское правительство с серьезной обеспокоенностью наблюдает, как Европа скатывается к войне. Если так будет продолжаться и дальше, найдутся те, кто отправит солдат», — заявил он.
Орбан напомнил, что венгры еще в прошлом году решили оставаться в стороне от конфликта. Венгерское правительство сочувствует и помогает Украине, но интересы Киева не могут стоять выше интересов Будапешта, подчеркнул он.
«Поставлять больше и быстрее»
8 марта глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы оборонных ведомств стран Евросоюза в целом согласились с его предложением о порядке военной помощи Украине. Также он повторил уже ранее озвученный им призыв ускорить сроки поставок боеприпасов Украине, уменьшить их цену и увеличить объемы поставок. По его словам, нужно «поставлять больше, но при этом быстрее».
Глава дипломатии ЕС сообщил, что доложил министрам обороны о предлагаемых им «трех направлениях» поддержки Украины боеприпасами, которые должны осуществляться одновременно. Предлагается организовать срочные поставки Киеву боеприпасов — как калибров НАТО, так и калибров армий стран бывшего Варшавского договора — из существующих запасов ЕС, на это предлагается выделить €1 млрд из средств Европейского фонда мира. Также предлагается консолидировать новые заказы на боеприпасы государств-членов — это, по мнению Борреля, позволит снизить цены на продукцию военно-промышленного комплекса и сократить сроки поставок. Наконец, он заявил, что необходимо увеличить мощности оборонно-промышленного комплекса стран Евросоюза, чтобы удовлетворять как внутренний спрос, так и запросы Украины.
Обещания Запада
4 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует поставлять Украине самолеты и отправлять своих военных, поскольку это грозит переходом конфликта к полномасштабной войне.
«Мы согласны, что там не должно быть ни самолетов НАТО, ни натовских сухопутных сил. <...> Мы понимаем отчаяние, но мы также верим, что если мы [установим бесполетную зону], то получим что-то, что может привести к полномасштабной войне в Европе», — сказал он.
В декабре 2022 года Столтенберг заявлял, что Сейчас НАТО «сильнее, чем когда-либо».
25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил прямое участие солдат НАТО в боевых действиях на Украине и создание над страной бесполетной зоны.
«Мы ни при каких обстоятельствах не будем посылать сухопутные войска. Прямого участия солдат НАТО в боевых действиях на Украине не будет. Этого не было до сих пор и не произойдет в будущем» — сказал Шольц.
21 декабря 2022 года высокопоставленный представитель Белого дома напомнил, что президент США Джо Байден не собирается отправлять американские войска на Украину.
«Он [Джо Байден] не колебался и не будет колебаться ни завтра, ни через месяц, ни через год насчет того, что США не направят войска на Украину, чтобы сражаться с россиянами напрямую», — сказал чиновник.
Сам Байден заявил об этом 10 ноября.
«Меня очень часто спрашивали, предпочтем ли мы предоставить американские самолеты, чтобы гарантировать безопасность воздушного пространства над Украиной. Я сказал: «Нет, мы не собираемся этого делать. Мы не собираемся ввязываться в третью мировую войну, захватывая российские самолеты и напрямую ввязываясь в конфликт». Но обеспечим ли мы Украину всем, чтобы они имели возможность защищаться? Да», — сказал Байден.