«Прошел границу лесами». Офицеру ФСО, сбежавшему в Казахстан, вынесли приговор

Гарнизонный суд в Барнауле вынес приговор майору запаса, офицеру ФСО Михаилу Жилину, который, опасаясь направления в зону военной операции, попытался выехать в Казахстан. 30 декабря его экстрадировали в Россию, с тех пор он находился в СИЗО в Рубцовске. Суд назначил мужчине наказание в виде 6,5 года колонии строгого режима и лишил его воинского звания.

Барнаульский гарнизонный суд приговорил майора запаса Михаила Жилина к шести с половиной годам колонии строгого режима с лишением воинского звания. Мужчина в сентябре 2022 года пытался покинуть Россию, опасаясь направления в зону военной операции, и пересек границу с Казахстаном в обход пропускного пункта.

«Суд признал Жилина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 338 («Дезертирство») и ч. 1 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы»)», — сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.

По данным следствия, мужчина, опасаясь, что его отправят в зону проведения военной операции, в сентябре 2022 года продал недвижимость и сообщил командованию недостоверные сведения о нетрудоспособности. После этого он пересек государственную границу России в обход пункта пропуска пешком, но был задержан казахстанскими пограничниками. Его отпустили под подписку о невыезде. Жена Жилина вместе с детьми поехала другим путем, 26 сентября она въехала в страну через официальный КПП, пишет «Коммерсантъ».

Жилин рассчитывал, что, запросив убежище в Казахстане, сможет остаться в стране по крайней мере до окончания процедуры рассмотрения заявки. Однако Казахстан отказал офицеру в политическом убежище. Ему также назначили условный срок за незаконный въезд в Семее, суд вынес постановление о депортации в Россию.

Мужчина попытался улететь в Армению 6 декабря, но его задержали в аэропорту Астаны, поскольку Россия объявила его в международный розыск. После этого суд назначил ему меру пресечения до экстрадиции — 40 суток ареста.

Уже 30 декабря офицера отправили в СИЗО города Рубцовска в Алтайском крае и завели против него уголовное дело по статьям о незаконном пересечении границы и дезертирстве. Как пишет «Коммерсантъ-Сибирь», осужденный на момент оглашения приговора являлся бывшим сотрудником Федеральной службы охраны.

Что известно об обвиняемом

Жилин служил в Федеральной службе охраны 18 лет. По данным «Новая газета Европа», мужчина работал инженером в Центре специальной связи и информации ФСО в Новосибирске. Там он занимался обслуживанием правительственной связи.

Его супруга Екатерина Жилина говорила в интервью «Новой газете. Европа», что он собирался уволиться с 2014 года, «но быт останавливал». Она также отмечала, что ее муж выступал против военной операции на Украине и не хотел в ней участвовать.

По ее словам, в сентябре Жилин узнал о планах руководства отправить его в командировку на территории, которые присоединили к России 30 сентября по результатам референдумов. После этого он решил уехать. Женщина отмечает, что время совпадает с объявлением частичной мобилизации в РФ, но отъезд ее мужа был связан с возможной командировкой в новые регионы.

«У нас изначально было понимание, что из России его не выпустят. Поэтому мы с детьми въехали в Казахстан через погранпункт Коянбай, а супруг прошел лесами в районе села Ерназар», —рассказала Екатерина.

По ее словам, когда ее муж выходил из леса, он встретил какого-то мужчину. «И тот, видимо, пограничникам о нем доложил. Нашу машину остановили, попросили показать документы и, собственно, установили, что Михаил попал в страну не через погранпункт», — добавила она.

В январе 2023 года Екатерина Жилина уехала с детьми из Казахстана во Францию, где намерена просить политического убежища, сообщила журналистка Евгения Балтатарова (признана в РФ иностранным агентом).